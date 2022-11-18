На 90% завершено строительство нового корпуса Кинель-Черкасской больницы

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В селе Кинель-Черкассы завершается подготовка нового клинико-диагностического отделения центральной районной больницы. Здание возведено в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.



Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи. В этом году обновлены 17 медицинских подразделений в сельской местности и малых городах. В 15 муниципальных образованиях возведены модульные здания для размещения врачебных амбулаторий, офисов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов.



Строительство нового отделения Кинель-Черкасской больницы началось в июне этого года. Сегодня работы завершены на 90%: идет обустройство входных групп, монтаж вентиляции и пожарной сигнализации, систем водо- и теплоснабжения. В корпусе предусмотрено удобное зонирование помещений для обеспечения комфортной маршрутизации пациентов и персонала.



Отделение оснащается новой медтехникой и компьютерным оборудованием. В нем разместятся эндоскопический кабинет, рентгенологическое отделение, кабинеты ультразвуковой диагностики, противошоковая палата, операционная, кабинеты врачей — хирурга, травматолога, акушера-гинеколога и других узких специалистов, оснащенные всем необходимым.



«Мы уже получили 26 единиц медицинского оборудования, в том числе аппараты ультразвуковой, эндоскопической, рентгенодиагностики, — пояснила заместитель главного врача Кинель-Черкасской больницы Нина Лохова. — По своей функциональности, техническому оснащению новый корпус станет уникальным для района медицинским подразделением, где будет оказываться специализированная помощь в соответствии с последними клиническими рекомендациями. В нем будет сосредоточено новое современное оборудование для комплексного обследования и определения тактики дальнейшего ведения пациентов».



Работу подразделения будут обеспечивать около 50 врачей и средних медицинских работников. Сегодня ведется работа по привлечению специалистов.



«По вопросу привлечения кадров взаимодействуем с администрацией муниципального района. Предусмотрены различные меры социальной поддержки сотрудников, в том числе предоставление служебного жилья, подъемные при трудоустройстве для коллег, которые присоединятся к нам в ближайшее время», — отметила Нина Андреевна.



В рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в Кинель-Черкасском районе также обновляются несколько объектов здравоохранения — поликлиническое отделение, офис врача общей практики №2 в селе Кинель-Черкассы. В детской поликлинике, офисе врача общей практики поселка Садгород и фельдшерско-акушерском пункте села Муханово ремонт уже завершен.

Фото: минздрав СО