Мясников рассказал про главную ошибку, допускаемую при приготовлении картофеля

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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" озвучил главную ошибку, допускаемую при приготовлении картофеля, передает РИА Новости.

"Когда вы чистите картошку, то оставляете себе только крахмал и воду, а все полезные вещества выбрасываете вместе с кожурой", — объяснил медик.

Идеальным способом приготовления картофеля считается запекание, отметил специалист. В этом случае клубень сохраняет большинство полезных элементов и не требует добавления масла.

Фото: pixabay