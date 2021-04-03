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Мясников рассказал про главную ошибку, допускаемую при приготовлении картофеля

3 апреля 2021 16:37
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Идеальным способом приготовления картофеля считается запекание, отметил специалист.

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" озвучил главную ошибку, допускаемую при приготовлении картофеля, передает РИА Новости.

"Когда вы чистите картошку, то оставляете себе только крахмал и воду, а все полезные вещества выбрасываете вместе с кожурой", — объяснил медик.

Идеальным способом приготовления картофеля считается запекание, отметил специалист. В этом случае клубень сохраняет большинство полезных элементов и не требует добавления масла.

 

Фото:   pixabay

 

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