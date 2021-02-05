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Мясников назвал неожиданные факторы развития болезни Паркинсона

5 февраля 2021 23:24
76
Мясников уточнил, что любители кофе реже подвержены этому недугу.

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал мощные факторы, повышающие риск развития болезни Паркинсона, пишет РИА Новости. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

По словам специалиста, помимо генетики, развитию этого недуга способствуют травмы головного мозга, недостаточный уровень витамина D (недостаточное пребывание на солнце), а также мигрень с аурой. Проживание в отдаленной сельской местности, употребление родниковой воды и молока, переизбыток магния и железа в организме, лишний вес и недостаточная мышечная сила в детском возрасте также повышают риск возникновения паркинсонизма.

"Чем выше уровень образования, тем чаще возникает болезнь Паркинсона. Это заболевание интеллектуальных людей", — отметил врач.

Мясников уточнил, что любители кофе реже подвержены этому недугу. Кроме того, снизить риск заболевания можно с помощью регулярных физических нагрузок.

 

Фото:  РИА Новости / Владимир Песня

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Комментарии

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