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Мурашко: завершилась третья фаза исследований "Спутника V" среди пожилых людей

30 сентября 2021 17:04
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Центр Гамалеи сейчас разрабатывает новые показания к вакцинации.

Завершилась третья фаза клинических исследований российской вакцины "Спутник V" для пациентов старше 60 лет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.

"Показан высокий профиль безопасности и эффективности вакцины, идет подготовка сегодня итогового отчета", — подчеркнул глава Минздрава.

Он добавил, что Центр Гамалеи сейчас разрабатывает новые показания к вакцинации.

В пресс-службе Минздрава РИА Новости уточнили, что речь идет о клиническом исследовании применения вакцины именно среди пожилых людей.

 

Фото из открытых источников

 

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Здравоохранение
Центр Гамалеи сейчас разрабатывает новые показания к вакцинации.
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