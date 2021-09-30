Мурашко: завершилась третья фаза исследований "Спутника V" среди пожилых людей

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Завершилась третья фаза клинических исследований российской вакцины "Спутник V" для пациентов старше 60 лет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.

"Показан высокий профиль безопасности и эффективности вакцины, идет подготовка сегодня итогового отчета", — подчеркнул глава Минздрава.

Он добавил, что Центр Гамалеи сейчас разрабатывает новые показания к вакцинации.

В пресс-службе Минздрава РИА Новости уточнили, что речь идет о клиническом исследовании применения вакцины именно среди пожилых людей.

Фото из открытых источников