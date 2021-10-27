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Мультидисциплинарная бригада врачей посетила Красноармейский район

27 октября 2021 15:19
355
Врачи провели консультативный прием жителей сельской территории.

Мультидисциплинарная бригада врачей посетила Красноармейский район провела консультативный прием жителей сельской территории.

Напомним, по поручению министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна в регионе созданы мультидисциплинарные бригады врачей, которые осуществляют выезды в отдаленные районы с целью повышения доступности специализированной медицинской помощи.

Развитие первичной медико-санитарной помощи — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи — часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

Консультативный прием пациентов Красноармейской больницы провели специалисты медицинских учреждений области — невролог, эндокринолог, кардиолог и офтальмолог. Всего на приеме побывали 49 пациентов.

Как правило, такие выезды специалистов не ограничиваются одним визитом, в большинстве районных и городских больниц областные мультидисциплинарные бригады врачей побывали 2–3 раза.

«Для районных врачей выезды таких бригад, в составе которых самые востребованные специалисты, — большое подспорье. Пациенты получают консультативную помощь ведущих специалистов областных лечебных учреждений. А районные врачи имеют возможность повысить свою квалификацию в ходе таких своеобразных мастер-классов», — пояснил главный врач Красноармейской центральной районной больницы Виктор Попов, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:    pixabay

 

 

 

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