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Московские врачи спасли мужчину, который перенес пять клинических смертей за одну ночь. Об этом говорится 16 февраля в Telegram-канале комплекса социального развития российской столицы, передают "Известия".

По данным медиков, 47-летний мужчина почувствовал сильную боль в сердце и вызвал «скорую». В момент приезда фельдшеров у пациента наступила первая клиническая смерть.

«По дороге в больницу у мужчины еще два раза останавливалось сердце. В обоих случаях бригада успешно проводила реанимацию», — уточняется в сообщении.

Четвертая клиническая смерть была зафиксирована сразу после госпитализации в больницу Виноградова. В пятый раз пациент перестал дышать уже на операционном столе, в ходе оперативного вмешательства медики открыли артерию, которая снабжает кровью сердце, и стентировали ее.

«Сейчас мужчина идет на поправку», — заключили медики.

Фото из открытых источников