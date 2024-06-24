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Мобильный УЗИ-аппарат поступил в Приволжскую центральную районную больницу благодаря национальному проекту "Здравоохранение".



Оборудование применяется для обследования пожилых жителей, маломобильных пациентов в приемном покое, в отделении хирургии или терапии.



«Переносное оборудование очень выручает, когда нужно экстренно провести исследование, например, пациенту, поступившему в приемное отделение с острой болью. Также наши специалисты будут использовать его в рамках выездов мобильных бригад в отдаленные территории, и жители сел смогут пройти необходимое исследование рядом с домом», - отметил главный врач больницы Антон Денчик.



С марта обследование на новом оборудовании уже прошли порядка 180 пациентов.

Фото: минздрав СО