Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре за сутки заболели 89 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
По данным газеты "Известия", ведомство предложило продавать без разрешения правообладателя более 50 групп товаров более 200 брендов.
Минпромторг РФ составил список товаров, для которых откроют параллельный импорт
Подозреваемого задержали сотрудники полиции по горячим следам.
Хоккеист Роман Дидур погиб от ножевого ранения во время конфликта в центре Москвы
Дмитрий Азаров встретил Пасху вместе с земляками в Софийском соборе Самары
Дмитрий Азаров встретил Пасху вместе с земляками в Софийском соборе Самары
В Самаре маршрутка №207 станет ходить по-другому
В Самаре маршрутка №207 станет ходить по-другому
Новые продуктовые ярмарки появятся в Самаре
Новые продуктовые ярмарки появятся в Самаре
В Самаре тушили пожар в двухэтажном доме
В Самаре тушили пожар в двухэтажном доме
Много еды после длительного поста перед Пасхой грозит проблемами для здоровья
Много еды после длительного поста перед Пасхой грозит проблемами для здоровья
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.5
-1.5
EUR 80.02
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня в Самаре официально открылся новый велосезон
В Самаре во всех районах города прошел заключительный Общегородской субботник
В Самарском океанариуме отметят Всемирный день пингвина
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Много еды после длительного поста перед Пасхой грозит проблемами для здоровья

24 апреля 2022 13:07
182
Много еды после длительного поста перед Пасхой грозит проблемами для здоровья

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова заявила, что излишнее употребление после длительного поста перед Пасхой грозит проблемами для здоровья. Об этом она рассказала в беседе с Ura.ru.

Русакова напомнила, что богатые холестерином яйца являются довольно тяжелым продуктом. Она раскрыла опасность чрезмерного употребления сваренных вкрутую яиц и предупредила об обострении панкреатита и желчекаменной болезни. По словам врача, продукт также создает большую нагрузку для печени.

«Как правило, проблемы из-за чрезмерного употребления яиц возникают из-за того, что за время поста перед Пасхой организм перестает вырабатывать достаточное количество ферментов, которые способны переваривать сложную пищу животного происхождения. В итоге люди могут столкнуться с обострением желчекаменной болезни и панкреатита, с различными кишечными проблемами. Особенно если в большом количестве съесть яйца и куличи», — объяснила эксперт.

Специалист порекомендовала в течение одного приема пищи употреблять не более двух яиц. По ее мнению, из длительного поста следует выходить постоянно, употребляя блюда в небольшом количестве. Русакова добавила, что организм сталкивается с большой нагрузкой от яиц и куличей, пишет Лента.

«И больше всего здесь страдают те, у кого есть предрасположенность к панкреатиту, нарушениям органов ЖКТ, желчекаменной болезни, а также пожилые люди, так как у них нарушена моторная функция желудочно-кишечного тракта и ферментная система работает не на должном уровне. Поэтому для них уже перебор — съесть за один прием больше двух яиц и свыше 300 граммов кулича», — заключила медик.

Фото: pixabay.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Много еды после длительного поста перед Пасхой грозит проблемами для здоровья
24 апреля 2022  13:07
Много еды после длительного поста перед Пасхой грозит проблемами для здоровья
182
Эксперт перечислила опасные весной овощи и фрукты
24 апреля 2022  09:57
Эксперт перечислила опасные весной овощи и фрукты
242
В настоящее время в распоряжении медработников - вертолет «Ансат», оборудованный всем необходимым для оказания помощи реанимационным пациентам.
22 апреля 2022  14:54
С начала года вертолет санавиации доставил в медицинские организации региона 25 пациентов
635
В Самарском регионе назвали имена лучших врачей первичного звена 2021 года
22 апреля 2022  13:05
В Самарском регионе назвали имена лучших врачей первичного звена 2021 года
570
Конкурс состоял из домашнего задания, включающего подготовку видеоролика по педиатрической манипуляции и создание презентации по теме «Аргументы за прививки».
20 апреля 2022  14:39
Команда Самарского колледжа им. Н.Ляпиной победила в межрегиональном конкурсе профмастерства
797
Самарские полицейские приняли участие в сдаче крови, приуроченной к Национальному дню донора
20 апреля 2022  13:15
Самарские полицейские приняли участие в сдаче крови, приуроченной к Национальному дню донора
716
Донорами крови хотя бы раз в жизни становились 60% россиян.
20 апреля 2022  11:04
Донорами крови хотя бы раз в жизни становились 60% россиян
726
В Самарской области развивается социальный сервис для семей с детьми, имеющими ограничения в здоровье.  
19 апреля 2022  16:31
Выездные реабилитационные бригады региона оказывает помощь семьям с детьми-инвалидами
785
Врач-гастроэнтеролог дала советы, как не переесть на Пасху
19 апреля 2022  09:41
Врач-гастроэнтеролог дала советы, как не переесть на Пасху
740
Благодарственными письмами министерства здравоохранения Самарской области отмечены 150 студентов и 9 сотрудников колледжа.
18 апреля 2022  15:21
В медколледже им. Н. Ляпиной вручили благодарственные письма волонтерам Единого контакт-центра
913
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
6947
Весь список
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров встретил Пасху вместе с земляками в Софийском соборе Самары
24 апреля 2022  14:40
Дмитрий Азаров встретил Пасху вместе с земляками в Софийском соборе Самары
152
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с православной Пасхой
24 апреля 2022  13:03
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с православной Пасхой
176
Глава региона поблагодарил неравнодушных земляков за инициативность.
23 апреля 2022  16:25
Дмитрий Азаров поблагодарил участников общегородского субботника
611
В парках и скверах Самары проходят субботники
23 апреля 2022  11:43
В парках и скверах Самары проходят субботники
544
В Самарской области обсудили планы по развитию Парка Дружбы народов
22 апреля 2022  12:42
В Самарской области обсудили планы по развитию Парка Дружбы народов
598
Весь список