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Младенцы Самарской области стали чаще болеть коронавирусом

30 марта 2021 13:47
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Младенцы Самарской области стали чаще болеть коронавирусом

За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом на 100 тыс. населения выросла в трех возрастных группах: среди детей до года (с одного до двух случаев), 7-14 (с 33 до 40 случаев) и 15-17 лет (с 16 до 19 случаев). Об этом стало известно на заседании оперштаба.

В целом за 12-ю неделю года заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась на 8,7% в сравнении с предыдущими семью днями. Заболеваемость стабилизировалась на показателях порядка 200 случаев ежедневно. Случаи коронавируса фиксируются во всех муниципальных образованиях области, наибольшее число – в Самаре.

Принимая во внимание рекомендации Роспотребнадзора, оперативный штаб одобрил решение продлить самоизоляцию для неработающих граждан в возрасте 65+ до 11 апреля, а работодателям рекомендовать перевести сотрудников этого возраста на дистанционный режим работы.

Также отложили вопрос об увеличении заполняемости залов учреждений культуры до 75% и численности участников церемоний бракосочетания исходя из площади залов. Но одобрили увеличение количества посетителей профессиональных спортивных соревнований с 20% до 50% от общей вместимости спортивного сооружения, пишет "Другой Город".

Фото pixabay.com

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