Мишустин: первичное звено здравоохранения фиксирует более 1 млрд посещений в год

126

Первичное звено здравоохранения в России испытывает огромную нагрузку – более 1 миллиарда посещений ежегодно, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Кадры показаны в эфире телеканала "Россия 24", пишет Смотрим.

Глава кабмина подчеркнул, что оказанию первой медицинской помощи и развитию первичного звена здравоохранения уделяется особое внимание.

"Нагрузка на него огромная, ежегодно свыше 1 миллиарда посещений", – сказал Мишустин.

Ранее депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" обратились к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением разработать механизм компенсации россиянам расходов на платные медицинские услуги, входящие в территориальную программу государственных гарантий, если их бесплатное предоставление в медицинских организациях было объективно невозможно.

В мае вице-премьер Татьяна Голикова называла приоритетом модернизацию первичного звена здравоохранения. Предусматривается не только оснащение медучреждений соответствующим оборудованием, но и подготовка квалифицированных кадров.