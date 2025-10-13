Мишустин: первичное звено здравоохранения фиксирует более 1 млрд посещений в год

Я нашел ошибку
Главные новости:
Это целый цикл встреч и занятий, призванных помочь читателям познакомиться с миром профессий.
«От увлеченности к профессии»: в Самарской областной детской библиотеке пройдет Неделя профориентации
Музыкальный проект военно-патриотических программ «ЗА НАШУ ПОБЕДУ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!»
В регионе пройдут концертные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи
Центральный образ – женщина с серпом в одной руке и снопом пшеницы в другой – олицетворяет стойкость, самоотверженность и несгибаемую силу духа сельских тружеников.
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
За сутки в Волжском районе общая площадь горения травы составила 89 000 квадратных метров
За сутки в Волжском районе общая площадь горения травы составила 89 000 квадратных метров
С 10 по 12 октября в Самарской области произошло 7 лесных пожаров
С 10 по 12 октября в Самарской области произошло 7 лесных пожаров
В выходные в Самарской области пьяными за рулем задержаны 57 водителей
В выходные в Самарской области пьяными за рулем задержаны 57 водителей
В Самаре пройдет очный региональный этап конкурса «Моя профессия – ИТ»
В Самаре пройдет очный региональный этап конкурса «Моя профессия – ИТ»
Стало известно, кто возглавит Новокуйбышевск до момента назначения постоянного мэра.
Стало известно, кто возглавит Новокуйбышевск до момента назначения постоянного мэра
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.19
-0.22
EUR 94.05
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
В Самаре экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Мишустин: первичное звено здравоохранения фиксирует более 1 млрд посещений в год

13 октября 2025 13:02
126
Мишустин: первичное звено здравоохранения фиксирует более 1 млрд посещений в год

Первичное звено здравоохранения в России испытывает огромную нагрузку – более 1 миллиарда посещений ежегодно, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Кадры показаны в эфире телеканала "Россия 24", пишет Смотрим.

Глава кабмина подчеркнул, что оказанию первой медицинской помощи и развитию первичного звена здравоохранения уделяется особое внимание.

"Нагрузка на него огромная, ежегодно свыше 1 миллиарда посещений", – сказал Мишустин.

Ранее депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" обратились к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением разработать механизм компенсации россиянам расходов на платные медицинские услуги, входящие в территориальную программу государственных гарантий, если их бесплатное предоставление в медицинских организациях было объективно невозможно.

В мае вице-премьер Татьяна Голикова называла приоритетом модернизацию первичного звена здравоохранения. Предусматривается не только оснащение медучреждений соответствующим оборудованием, но и подготовка квалифицированных кадров.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Решение связать жизнь с медициной специалист принял еще в детстве.
13 октября 2025  14:44
«Земский фельдшер»:  новом ФАПе Сызранского района прием ведёт молодой специалист
20
Мишустин: первичное звено здравоохранения фиксирует более 1 млрд посещений в год
13 октября 2025  13:02
Мишустин: первичное звено здравоохранения фиксирует более 1 млрд посещений в год
126
В России резко возросла заболеваемость ветрянкой
13 октября 2025  10:39
В России резко возросла заболеваемость ветрянкой
165
Теперь тяжелобольные дети смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.
12 октября 2025  14:30
В педиатрическом отделении Сызранской больницы открыли новую паллиативную палату
417
Прием провели врач-гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, нефролог, пульмонолог, ревматолог, эндокринолог, уролог, гериатр и фтизиатры.
10 октября 2025  16:59
«Забота рядом»: врачи больницы им. Середавина проконсультировали более 100 пациентов Сызрани
695
Если вы испытываете постоянный стресс, что негативно влияет на ваше здоровье, обратитесь к специалисту для получения профессиональной медицинской помощи.
10 октября 2025  15:02
Эксперт: несколько способов, которые могут помочь повысить стрессоустойчивость
642
Порядка 1500 жителям будут оказывать медицинскую помощь в современных условиях.
10 октября 2025  14:46
В селе Богдановка завершены ремонтные работы в офисе врача общей практики
645
Какие привычки помогут сохранить остроту зрения.
9 октября 2025  20:53
Врач-офтальмолог: сохранить хорошее зрение – это общая задача врачей и пациентов
768
Она посоветовала включить в рацион для повышения когнитивной выносливости даже при высоких нагрузках богатые холином продукты.
9 октября 2025  17:39
Нутрициолог рассказала, как поддержать мозг в тонусе
641
Современное оборудование обладает более высокой пропускной способностью, что позволит увеличить количество проводимых исследований.
9 октября 2025  14:25
В Кошкинскую больницу поставлено новое цифровое рентген-оборудование
732
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15320
Весь список
В центре внимания
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
107
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
171
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
953
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
11 октября 2025  16:58
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
557
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
10 октября 2025  19:15
Бюджет на три года и управленческие изменения: губернатор провел заседание кабмина
626
Весь список