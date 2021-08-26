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Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса "Эпиваккорона-Н"

26 августа 2021 21:32
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Препарат показан к применению у взрослых от 18 до 60 лет.

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение вакцине против коронавируса "Эпиваккорона-Н", разработанной центром "Вектор" Роспотребнадзора. Соответствующие данные опубликованы в четверг на сайте государственного реестра лекарственных средств Минздрава, передает ТАСС.

"Эпиваккорона-Н" - вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Дата государственной регистрации - 26 августа 2021 года.

Указывается, что срок хранения препарата - шесть месяцев при температуре 2-8 градусов тепла.

Согласно инструкции к препарату, вакцина стимулирует выработку иммунного ответа в отношении коронавирусной инфекции после двукратного внутримышечного применения с интервалом в 21 день. "Вакцины вводят двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 дня в дозе 0,5 мл, в верхнюю часть наружной поверхности плеча - в область дельтовидной мышцы, - говорится в тексте. - Защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Продолжительность иммунитета неизвестна. Клинические исследования по изучению протективной эффективности не проводились", - сказано в документе.

Препарат показан к применению у взрослых от 18 до 60 лет. При этом противопоказаниями могут быть гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелые формы аллергических заболеваний, реакция или поствакцинальные осложнения на предыдущие введения вакцины, иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания. При острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, хронических заболеваниях в стадии обострения вакцинация проводится не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При тяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.

С осторожностью препарат применяют при хронических заболеваниях. Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для пациентов с аутоиммунными заболеваниями, а также для лиц с новообразованиями.

Побочными эффектами после вакцинации "Эпиваккороной-Н" часто может быть боль в месте введения, кратковременное повышение температуры тела не выше 38,5 градуса. Среди аллергических реакций редко может встречаться отек Квинке.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: коронавирус новая вакцина

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Препарат показан к применению у взрослых от 18 до 60 лет.
26 августа 2021  21:32
Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса "Эпиваккорона-Н"
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