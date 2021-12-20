Я нашел ошибку
Главные новости:
"Мы надеемся, что, возможно, появится сейчас лекарство, которое будет эффективно именно против "омикрона".
ВОЗ не исключает, что омикрон-штамм станет "живой вакциной" и позволит победить пандемию
Вакцинация детей от 12 до 17 лет проводится добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей.
Минздрав включил вакцинацию подростков от ковида в нацкалендарь
Губернатор напомнил, что именно Петру Кабытову принадлежит инициатива по возвращению городу исторического имени – Самара.
Дмитрий Азаров вручил Петру Кабытову знак отличия "Почетного гражданина Самарской области" 
Вывоз снега начался. Для приёма снежных масс предусмотрели 4 муниципальных полигоны и 3 частных.
Сейчас в Самаре в расчистке улично-дорожной сети задействовали около 200 спецмашин
Безлимитная Единая транспортная карта предоставляет право на безлимитный проезд в общественном пассажирском транспорте.
С 21 декабря начинается процедура пополнения транспортных карт на новый год
Сборная команда МЧС СО завоевала на Спартакиаде 5 место из 14 в общекомандном зачете.
Самарские спасатели приняли участие в межрегиональных соревнованиях по волейболу
Обвиняемая отстранена от исполнения обязанностей на период следствия, в настоящее время она задержана.
Ректор СГЭУ обвиняется в мошенничестве 
Дмитрий Азаров провёл заседание регионального оперштаба.
Оперативный штаб: в области нужно наращивать охват населения вакцинацией от гриппа
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.29
0.56
EUR 83.62
0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре подвели итоги конкурса «Мир равных возможностей»
В СОУНБ открывается выставка «Против течения»
«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Минздрав включил вакцинацию подростков от ковида в нацкалендарь

20 декабря 2021 23:12
118
Вакцинация детей от 12 до 17 лет проводится добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ об утверждении нового календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, включив в него в том числе добровольную вакцинацию от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

"Против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, к приоритету 3-го уровня относятся <...> дети от 12 до 17 лет (включительно)", - указано в документе.

В тексте приказа отмечается, что вакцинация детей от 12 до 17 лет проводится добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей.

Также приказом в категорию приоритета по вакцинации второго уровня включены работники сферы организаций предоставления услуг. В категорию приоритета третьего уровня включены учащиеся профессиональных образовательных учреждений и образовательных организаций высшего образования старше 18 лет.

 

Фото:   Александр Рюмин/ТАСС

Теги: Вакцинация

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров провёл заседание регионального оперштаба.
20 декабря 2021, 20:43
Оперативный штаб: в области нужно наращивать охват населения вакцинацией от гриппа
Дмитрий Азаров провёл заседание регионального оперштаба. Политика
183
Жителей Самарской области приглашают пройти вакцинацию от COVID-19 и гриппа!
20 декабря 2021, 13:38
Жителей Самарской области приглашают пройти вакцинацию от COVID-19 и гриппа!
Напоминаем, в Самарской областной универсальной научной библиотеке по адресу пр.Ленина, 14А ежедневно работает пункт вакцинации. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
258
Российские препараты от коронавируса находятся в высокой степени готовности
20 декабря 2021, 09:08
Российские препараты от коронавируса находятся в высокой степени готовности
Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
303
Здравоохранение
Вакцинация детей от 12 до 17 лет проводится добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей.
20 декабря 2021  23:12
Минздрав включил вакцинацию подростков от ковида в нацкалендарь
118
В Самарском областном клиническом кардиодиспансере в экстренном порядке была выполнена одна из наиболее сложных в кардиохирургии операций.
20 декабря 2021  17:08
Самарские кардиохирурги спасли пациентку с осложнением аневризмы аорты
302
Криопробирки – особенности
17 декабря 2021  21:54
Криопробирки – особенности
521
Сергей Тетюшкин считает, что такое нововведение позволит контактировать между собой людям с минимальными друг для друга рисками.
17 декабря 2021  16:32
О плюсах сертификатов здоровья рассказал главврач тольяттинской горбольницы № 4
1022
Здесь оказывают медицинскую помощь пациентам с острым коронарным синдромом, проводят высокотехнологичные операции жителям региона. 
17 декабря 2021  15:56
Кардиологи больницы Середавина возобновили операции пациентам с инфарктом в «зеленой зоне» 
1010
Это вакцина «Гриппол плюс», предназначенная для профилактики сезонного гриппа детям с 6-месячного возраста, подросткам и взрослым без ограничения возраста.
16 декабря 2021  15:55
В Самарскую область поставлено 320 тысяч доз вакцины от гриппа
988
Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян принял участие в торжественном мероприятии.
15 декабря 2021  23:18
Кинельская центральная больница города и района отмечает 85-летие
1130
Им стал Александр Пастушок.
15 декабря 2021  22:49
Назначен новый руководитель тольяттинской станции скорой медицинской помощи
1033
Цифровой рентгенодиагностический комплекс высокого класса.
15 декабря 2021  14:07
В Большеглушицкую центральную районную больницу поступило новое оборудование
976
Сегодня известно более 200 видов респираторных вирусов.
14 декабря 2021  15:16
О профилактике ОРВИ и гриппа
1082
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
2424
Весь список
В центре внимания
Кроме того, за истекшие сутки 19 пациентов умерли и 867 выздоровели.
20 декабря 2021  13:43
Еще 582 жителя Самарской области заболели коронавирусом
343
Дмитрий Азаров передал школам региона ключи от 70 новых автобусов
20 декабря 2021  13:33
Дмитрий Азаров передал школам региона ключи от 70 новых автобусов
301
В Самарской области обсудили безопасность на дорогах
20 декабря 2021  11:57
В Самарской области обсудили безопасность на дорогах
306
Еще 588 жителей Самарской области заболели коронавирусом
19 декабря 2021  13:25
Еще 588 жителей Самарской области заболели коронавирусом
641
Дмитрий Азаров: «Новый дворец спорта должен быть точкой притяжения горожан»
18 декабря 2021  10:48
Дмитрий Азаров: «Новый дворец спорта должен быть точкой притяжения горожан»
872
Весь список