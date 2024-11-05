Минздрав включил исследование на гепатит С в программу диспансеризации

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Минздрав РФ включил исследование на гепатит С в программу диспансеризации на текущий год, сообщила директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками Минздрава России Инна Куликова.

Она также отметила, что сейчас существует возможность лечить детей, у которых выявлен гепатит С. Это стало возможно благодаря фонду "Круг добра".

"В текущем году впервые исследование на гепатит С включили в программу диспансеризации", – указано в пресс-релизе ведомства.

По словам Куликовой, российским регионам субсидировали закупку препаратов для амбулаторного лечения пациентов с гепатитом С, пишет Смотрим.

Фото: pxhere.com