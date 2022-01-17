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Минздрав утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19

17 января 2022 22:45
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Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Министерство здравоохранения России утвердило перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса, передает ТАСС.

"Утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в приказе, подписанном министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

Бессрочные противопоказания

- Аллергия

- Гиперчувствительность к компонентам и осложнения после прививок.

Противопоказания, устанавливаемые на определенный срок

- Острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии.

- Острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, и острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта "до нормализации температуры тела".

Иные противопоказания

- Злокачественные образования - при вакцинации "Эпиваккороной", "Эпиваккороной-Н" и "Ковиваком".

- Беременность - при вакцинации "Эпиваккороной", "Эпиваккороной-Н", "Спутником Лайт", "Спутником М" и "Ковиваком".

 

Фото:    Кирилл Кухмарь/ТАСС

 

Теги: Вакцинация

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