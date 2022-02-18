Я нашел ошибку
Главные новости:
Игра пройдет в закрытом режиме.
В субботу "Крылья" проведут заключительный матч на сборах  с подмосковными "Химками"
С 21 по 25 февраля 2022 года.
«РКС-Самара»: список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения
На это сотруднику энергокомпании потребовалось почти 30 лет.
Сотрудник "Т Плюс" вырастил сосновый лес на энергообъектах Самары
Участниками церемонии стали индустриальные партнёры, ВУЗы-участники НОЦ, академики, профессоры, педагоги, студенты и школьники.
НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» провел первую международную премию
Второй значимый фактор то, как управляющие компании подготовили дома к отопительному сезону и как они его проходят.
Причина высоких счетов за тепло – холодная зима 2020/2021 годов
Уже вторую неделю сотрудники подразделения оказывают помощь местным жителям.
В поселке Титовка открылась новая врачебная амбулатория
Кто может оформить больничный в дистанционном формате?
Минздрав СО: как оформить больничный при наличии симптомов ОРВИ в дистанционном формате
В программе мероприятия: экскурсия по мечети, посещение музея истории Ислама, лекция о деятельности мечети и мусульманской общины, ценностях Ислама.
В Самарской Соборной мечети пройдет день открытых дверей
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.75
0.74
EUR 86.13
0.82
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль-2022 состоится в Самаре
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Минздрав СО: как оформить больничный при наличии симптомов ОРВИ в дистанционном формате

18 февраля 2022 14:55
136
Кто может оформить больничный в дистанционном формате?

Кто может оформить больничный в дистанционном формате?

Пациенты с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Пациенты с признаками или подтвержденным диагнозом ОРВИ или гриппа.

Кому больничный в дистанционном формате оформят, но будет обязателен очный осмотр и почему?

Пациенты группы риска (возраст старше 65 лет, наличие сопутствующих заболеваний и состояний: артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности, онкологических заболеваний, острого коронарного синдрома, сахарного диабета, цирроза печени и др.).

Беременные.

Законный представитель маленького пациента в возрасте до 6 лет.

Это связано с возможными рисками развития заболевания и необходимостью динамического наблюдения.

Что нужно сделать, чтобы оформить больничный дистанционно?

Позвонить по единому номеру «122» или в регистратуру своей поликлиники.

После звонка будет оформлена заявка на дистанционную консультацию с медицинским работником.

Будет проведена консультация с медицинским работником дистанционным способом, в том числе с применением телемедицинских технологий, аудио- или видеозвонка.

По итогам консультации медицинский работник примет решение о возможности оформления листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности студента или учащегося) в формате электронного документа до 7 календарных дней.

ПЦР-тест сдавать в данном случае не требуется.

Информация о данном пациенте будет передана в амбулаторный центр медицинской организации для дистанционного мониторинга состояния его здоровья.

Если через семь дней самочувствие пациента нормализуется, и не будет никаких признаков респираторного заболевания, больничный может быть закрыт дистанционно и также без необходимости ПЦР-тестирования.

При сохранении симптомов заболевания к пациенту на дом будет направлен медицинский работник, который продлит лист нетрудоспособности ещё на семь дней и, при необходимости, проведёт экспресс-тестирование на антиген возбудителя или ПЦР-тестирование и назначит лечение.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Уже вторую неделю сотрудники подразделения оказывают помощь местным жителям.
18 февраля 2022  15:01
В поселке Титовка открылась новая врачебная амбулатория
98
Кто может оформить больничный в дистанционном формате?
18 февраля 2022  14:55
Минздрав СО: как оформить больничный при наличии симптомов ОРВИ в дистанционном формате
136
Дмитрий Азаров в Самарской поликлинике №15 провел совещание по вопросам организации помощи пациентам с коронавирусом и ОРВИ на амбулаторном этапе.
17 февраля 2022  23:33
Дмитрий Азаров: «Все усилия необходимо принять, чтобы люди своевременно получали медицинскую помощь»
473
Здоровому человеку для поддержания иммунитета гастроэнтеролог посоветовал есть от одного до трех зубчиков чеснока в день.
16 февраля 2022  19:30
Врач-гастроэнтеролог рассказал, как чеснок защищает от болезней
671
Пациенты с хроническими заболеваниями, пожилые граждане и маленькие дети - остаются в группе риска.
16 февраля 2022  19:01
Главный терапевт СО Олег Фатенков о последствиях COVID-19 и необходимости вакцинации
662
Врачи обращают внимание, что  самая уязвимая категория -  младенцы до года, так как  они имеют незрелую иммунную систему.
16 февраля 2022  15:42
Сергей Китайчик рассказал, чем опасен постковид для маленьких самарцев
581
Девушка передала подарки для пациентов отделения и пожелала родителям верить в лучшее и не опускать руки.
16 февраля 2022  14:14
Самарские детские онкологи встретились со своей пациенткой спустя 17 лет после операции 
555
Прием пациентов в фельдшерско-акушерском пункте ведет медицинская сестра Марина Дейнека.
14 февраля 2022  16:36
Более 300 жителей села Криволучье-Ивановка получают медпомощь в новом ФАПе
879
В Самарской области скандал в детской клинической больницы: родители жалуются на рацион питания
14 февраля 2022  10:06
В Самарской области скандал в детской клинической больницы: родители жалуются на рацион питания
682
Названа самая опасная поза для сна
12 февраля 2022  10:36
Названа самая опасная поза для сна
1110
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
4787
Весь список
В центре внимания
Снова рост: Еще 3 828 жителей Самарской области заболели коронавирусом
18 февраля 2022  13:00
Снова рост: Еще 3 828 жителей Самарской области заболели коронавирусом
328
Дмитрий Азаров в Самарской поликлинике №15 провел совещание по вопросам организации помощи пациентам с коронавирусом и ОРВИ на амбулаторном этапе.
17 февраля 2022  23:33
Дмитрий Азаров: «Все усилия необходимо принять, чтобы люди своевременно получали медицинскую помощь»
465
В Самаре открылся штаб Самарского отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».
17 февраля 2022  21:15
Самарская область может принять всероссийский слет студотрядов
490
Дмитрий Азаров наградил лауреатов премии «Инженерия будущего»
17 февраля 2022  11:11
Дмитрий Азаров наградил лауреатов премии «Инженерия будущего»
408
 Еще 3 215 жителей Самарской области заболели коронавирусом
16 февраля 2022  13:32
 Еще 3 215 жителей Самарской области заболели коронавирусом
637
Весь список