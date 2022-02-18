Минздрав СО: как оформить больничный при наличии симптомов ОРВИ в дистанционном формате

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Кто может оформить больничный в дистанционном формате?

Пациенты с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Пациенты с признаками или подтвержденным диагнозом ОРВИ или гриппа.

Кому больничный в дистанционном формате оформят, но будет обязателен очный осмотр и почему?

Пациенты группы риска (возраст старше 65 лет, наличие сопутствующих заболеваний и состояний: артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности, онкологических заболеваний, острого коронарного синдрома, сахарного диабета, цирроза печени и др.).

Беременные.

Законный представитель маленького пациента в возрасте до 6 лет.

Это связано с возможными рисками развития заболевания и необходимостью динамического наблюдения.

Что нужно сделать, чтобы оформить больничный дистанционно?

Позвонить по единому номеру «122» или в регистратуру своей поликлиники.

После звонка будет оформлена заявка на дистанционную консультацию с медицинским работником.

Будет проведена консультация с медицинским работником дистанционным способом, в том числе с применением телемедицинских технологий, аудио- или видеозвонка.

По итогам консультации медицинский работник примет решение о возможности оформления листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности студента или учащегося) в формате электронного документа до 7 календарных дней.

ПЦР-тест сдавать в данном случае не требуется.

Информация о данном пациенте будет передана в амбулаторный центр медицинской организации для дистанционного мониторинга состояния его здоровья.

Если через семь дней самочувствие пациента нормализуется, и не будет никаких признаков респираторного заболевания, больничный может быть закрыт дистанционно и также без необходимости ПЦР-тестирования.

При сохранении симптомов заболевания к пациенту на дом будет направлен медицинский работник, который продлит лист нетрудоспособности ещё на семь дней и, при необходимости, проведёт экспресс-тестирование на антиген возбудителя или ПЦР-тестирование и назначит лечение.