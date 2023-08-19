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Минздрав СО и филиал Госфонда «Защитники Отечества» будут развивать сотрудничество

19 августа 2023 16:34
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Помощь ветеранам специальной военной операции и членам их семей оказывается в приоритетном порядке.

Соответствующее соглашение — о взаимодействии в вопросах оказания медицинской помощи ветеранам СВО, членам их семей, а также семьям погибших участников СВО — накануне подписали министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и руководитель регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова.

Помощь ветеранам специальной военной операции и членам их семей оказывается в приоритетном порядке в соответствии с указом министерства о взаимодействии Самарского филиала Госфонда "Защитники Отечества" с медицинскими учреждениями. Вопросы реабилитации и медицинской помощи решаются в оперативном порядке. Новое соглашение позволит во многих аспектах укрепить это взаимодействие.

 «Соглашение — очередной шаг в уже налаженной работе. За время реализации региональной программы "Возвращение" и работы филиала Госфонда "Защитники Отечества" необходимую помощь — в том числе психологическую и психотерапевтическую — получили более 14 тысяч. Сейчас прорабатываем вопросы обеспечения жителей лекарственными препаратами», — отметил руководитель ведомства Армен Бенян.

 ️«Министерство здравоохранения Самарской области — наш основной координатор в работе по направлению комплексной медицинской помощи, — подчеркнула Наталья Полянскова.
Еще до подписания соглашения о сотрудничестве был утвержден приказ, который утвердил якорные медицинские учреждения, оказывающие бесплатную медицинскую помощь ветеранам СВО, их семьям и членам семей погибших участников СВО. Ведется большая работа в этом направлении».

Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Его филиалы во всех регионах начали работу 1 июня.

Основной целью деятельности фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение.

Также фонд занимается содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовил социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.

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Здравоохранение
Помощь ветеранам специальной военной операции и членам их семей оказывается в приоритетном порядке.
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