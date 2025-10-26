Минздрав России утвердил новые правила профилактических медосмотров детей

175

В России вступают в силу изменения к правилам профилактических медосмотров детей.

Согласно новой редакции правил, первый осмотр акушера-гинеколога для девочек и детского уролога-андролога для мальчиков для оценки репродуктивного здоровья будет проводится в шесть лет, а ежегодные осмотры — с 13 лет.

Кроме того, медосмотр ребёнка в возрасте одного месяца теперь предполагает приём у педиатра, детского хирурга и офтальмолога. Раньше в этом возрасте, помимо указанных врачей, необходимо было пройти ещё невролога и детского стоматолога. Первый профилактический осмотр невролога теперь будет в три месяца, а приём у стоматолога — в год.

Среди прочего, по данным РИА Новости, в новые правила включено исследование уровня холестерина в крови экспресс-методом с использованием тест-полосок на медосмотрах в шесть и десять лет. Данное исследование будет проводиться у детей, относящихся по результату осмотра педиатра к группе риска.