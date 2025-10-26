Я нашел ошибку
В Тольятти объявлен в розыск водитель, сбивший ребенка на пешеходном переходе
В России начали продавать хлеб совсем маленькими упаковками
Под Самарой женщина случайно утопила свой автомобиль
В Самаре школьные каникулы начнутся с 1 ноября
Маркетплейсы стали основным каналом продаж книг
В МВД рассказали, как защититься от розыгрышей с помощью ИИ
В Самаре директора предприятия будут судить за травму работницы
В Самаре ожидается продолжительная магнитная буря
26 октября 2025 13:08

26 октября 2025 13:08
175
Минздрав России утвердил новые правила профилактических медосмотров детей

В России вступают в силу изменения к правилам профилактических медосмотров детей.

Согласно новой редакции правил, первый осмотр акушера-гинеколога для девочек и детского уролога-андролога для мальчиков для оценки репродуктивного здоровья будет проводится в шесть лет, а ежегодные осмотры — с 13 лет.

Кроме того, медосмотр ребёнка в возрасте одного месяца теперь предполагает приём у педиатра, детского хирурга и офтальмолога. Раньше в этом возрасте, помимо указанных врачей, необходимо было пройти ещё невролога и детского стоматолога. Первый профилактический осмотр невролога теперь будет в три месяца, а приём у стоматолога — в год.

Среди прочего, по данным РИА Новости, в новые правила включено исследование уровня холестерина в крови экспресс-методом с использованием тест-полосок на медосмотрах в шесть и десять лет. Данное исследование будет проводиться у детей, относящихся по результату осмотра педиатра к группе риска.

