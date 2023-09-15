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Минздрав России: регулярные доноры крови отмечают, что чувствуют себя лучше после донации

15 сентября 2023 14:59
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15 сентября в России отмечается Международный день трансфузиолога.

Главный внештатный специалист трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова рассказала, что больше всего трансфузиологическая помощь нужна в областях медицины, связанных с кровопотерей, — хирургии, акушерстве и гинекологии, гематологии, экстренных ситуациях.

Трансфузиологи заготавливают стволовые кроветворные клетки для трансплантации костного мозга, работают со здоровыми донорами.

— В 2022 году почти 1,4 млн человек стали донорами. Это на 9% выше, чем в 2021 году. Всего за 2022 год заготовлено более двух миллионов литров цельной крови и порядка 970 тонн плазмы. Регулярные доноры отмечают, что чувствуют себя лучше после донации, — сказала Татьяна Гапонова.

Во-первых, они знают, что помогли человеку, который попал в беду;

Во-вторых, у них обновляются эритроциты, что может сопровождаться ощущением легкой эйфории, хорошего настроения за счет улучшения газообмена во всех тканях, в том числе и в головном мозге.

— Донор регулярно обследуется. Перед донацией выполняется анализ крови, всегда оценивается гемоглобин. Донор точно здоров в отношении вирусных инфекций. Само по себе ощущение «я донор, я здоров» — это приятная эмоция, — сказала эксперт.

Таким образом, быть донором полезно, но только здоровым людям с хорошим механизмом усвоения железа.

Минздрав напоминает : Если вы решили стать донором крови, обязательно проконсультируйтесь с врачом!

15 сентября в России отмечается Международный день трансфузиолога.

 

Фото:   ru.freepik.com

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Здравоохранение
15 сентября в России отмечается Международный день трансфузиолога.
15 сентября 2023  14:59
Минздрав России: регулярные доноры крови отмечают, что чувствуют себя лучше после донации
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