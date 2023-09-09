Минздрав России: простые правила: как ухаживать за кожей

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При правильно подобранном домашнем уходе можно заметно уменьшить признаки старения кожи и глубину мимических морщин.



Средствами для защиты от ультрафиолетовых лучей нужно пользоваться не только летом! В холодное время года также важно не забывать защищать кожу лица от UV-лучей.



Важно помнить:



Средство для умывания не должно вызывать ощущение стягивания кожи;



Нужно сначала снять макияж с области глаз, далее со всего лица, и уже после пользоваться средствами для умывания;



Для здоровья кожи нужно соблюдать режим сна и отдыха, придерживаться сбалансированного питания;



️Кожа мужчин, так же как и женская кожа, нуждается в регулярном правильном уходе.

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