Минздрав России: простые правила: как ухаживать за кожей

При правильно подобранном домашнем уходе можно заметно уменьшить признаки старения кожи и глубину мимических морщин.
Средствами для защиты от ультрафиолетовых лучей нужно пользоваться не только летом! В холодное время года также важно не забывать защищать кожу лица от UV-лучей.
Важно помнить:
Средство для умывания не должно вызывать ощущение стягивания кожи;
Нужно сначала снять макияж с области глаз, далее со всего лица, и уже после пользоваться средствами для умывания;
Для здоровья кожи нужно соблюдать режим сна и отдыха, придерживаться сбалансированного питания;
️Кожа мужчин, так же как и женская кожа, нуждается в регулярном правильном уходе.
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