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Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19»

22 декабря 2021 22:07
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Зарегистрированный препарат предназначен для ингаляционного применения в условиях стационара.

Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19»

 

Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19». Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), передают "Известия".

«Сегодня мы получили регистрационное удостоверение ЛП-007720 от 22.12.2021г. на высокоспецифичный противовирусный препарат «МИР 19», особенностью которого является то, что он работает на генном (посттранскрипционном) уровне, а именно, избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека», — сообщила руководить ФМБА России Вероника Скворцова.

Как пояснил директор ГНЦ «Институт Иммунологии» ФМБА России Муса Хаитов, главными компонентами препарата служат синтетические молекулы малых интерферирующих РНК (миРНК), которые внутри инфицированной клетки организма нацеливаются на геном патогена и способствуют его деградации.

В ходе клинических исследований была доказана безопасность и эффективность препарата «Мир-19». При изучении эффективности он исследовался в стационаре в «красной зоне», у пациентов со средней степенью тяжести COVID-19.

Зарегистрированный препарат предназначен для ингаляционного применения в условиях стационара. «Мир-19» вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров.

 

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков/"Известия"

 

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