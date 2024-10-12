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Минздрав расширит программу бесплатной медпомощи для россиян в 2025 году

12 октября 2024 10:12
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Минздрав расширит программу бесплатной медпомощи для россиян в 2025 году

Министерство здравоохранения России подготовило проект программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2025 год. В документе предусмотрено увеличение расходов на оказание всех видов медицинской помощи. Проект опубликован на портале нормативно-правовых актов.

«Министерством подготовлен проект программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи гражданам на 2025 год и на плановый период 2026—2027 годов. Предусмотрено увеличение расходов на оказание всех видов помощи, в том числе в рамках медицинской реабилитации, лечения в стационарах и профилактических осмотров», — указано в документе.

Также планируется увеличить объемы оказания медпомощи при оценке здоровья граждан репродуктивного возраста и на проведение отдельных трудоемких диагностических исследований. Уточняется, что будут расширены возможности применения искусственного интеллекта при проведении маммографии, флюорографии грудной клетки, рентгена и КТ органов грудной клетки и головного мозга.

В 2,5 раза по сравнению с текущим годом планируется увеличить лечение больных с вирусным гепатитом С, что минимизирует риски распространения заболевания. Программой предусмотрено и 103 329 случаев ЭКО, методов помощи людям с бесплодием, пишет Ура.ру.

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