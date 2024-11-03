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Минздрав предложил изменить порядок формирования больничных

3 ноября 2024 10:54
183
Минздрав предложил изменить порядок формирования больничных

Минздрав России выступил с инициативой внести изменения в оформление листка нетрудоспособности в случае, если пациент оформлял его четыре раза за полгода.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, соответствующие медицинские данные предлагается перенаправлять в специальную врачебную комиссию для диагностики ряда заболеваний на ранней стадии.

Отмечается, что такие меры позволят улучшить качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста.

При этом уточняется, что направление данных в спецкомиссию не будет осуществляться в случае ухода за больным членом семьи, медицинской реабилитации и в некоторых других ситуациях.

Ранее сообщалось, что с 2025 года максимальный размер выплаты по больничному в России вырастет с нынешних 4 тыс. до 5,7 тыс. рублей в день. При этом уже в 2026-м эта сумма превысит 6,8 тыс., а в 2027-м приблизится к 8 тыс., пишет РТ. 

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