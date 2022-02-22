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Минздрав положительно оценил опыт интернет-продажи безрецептурных лекарств

22 февраля 2022 10:54
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Минздрав положительно оценил опыт интернет-продажи безрецептурных лекарств

Опыт дистанционной продажи безрецептурных лекарственных препаратов достаточно позитивный, поэтому можно переходить к следующему шагу – дистанционной продаже рецептурных препаратов в экспериментальном режиме, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко, сообщает РИА Новости.

"У нас сейчас мы подошли к тому, что, получив, я считаю, достаточно позитивный опыт в дистанционной продаже безрецептурных (лекарств), мы сейчас можем пойти на следующий шаг, на экспериментальный режим по дистанционной продаже и рецептурных препаратов", - сказал Фисенко на заседании комиссии "Единой России" по здравоохранению.

Он уточнил, что в мае 2020 года заработала дистанционная продажа безрецептурных лекарственных препаратов, на сегодняшний день Росздравнадзор выдал около 500 разрешений на интернет-торговлю. При этом жалоб в Росздравнадзор на этот вид торговли не поступает, отметил Фисенко.

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