Минздрав положительно оценил опыт интернет-продажи безрецептурных лекарств

86

Опыт дистанционной продажи безрецептурных лекарственных препаратов достаточно позитивный, поэтому можно переходить к следующему шагу – дистанционной продаже рецептурных препаратов в экспериментальном режиме, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко, сообщает РИА Новости.

"У нас сейчас мы подошли к тому, что, получив, я считаю, достаточно позитивный опыт в дистанционной продаже безрецептурных (лекарств), мы сейчас можем пойти на следующий шаг, на экспериментальный режим по дистанционной продаже и рецептурных препаратов", - сказал Фисенко на заседании комиссии "Единой России" по здравоохранению.

Он уточнил, что в мае 2020 года заработала дистанционная продажа безрецептурных лекарственных препаратов, на сегодняшний день Росздравнадзор выдал около 500 разрешений на интернет-торговлю. При этом жалоб в Росздравнадзор на этот вид торговли не поступает, отметил Фисенко.