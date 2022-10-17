Минздрав: ни одна зарубежная фармкомпания не ушла с российского рынка

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С февраля никто из зарубежных фармацевтических компаний не покинул российский рынок, заявил заместитель главы Минздрава РФ Сергей Глаголев. Он утверждает, что были единичные случаи сокращения поставок производителями.

«За последние восемь месяцев ни одна из зарубежных фармацевтических компаний не ушла с фармацевтического рынка»,— сообщил замминистра на всероссийской конференции «Фарммедобращение» (цитата по ТАСС).

В марте крупные фармкомпании Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi и MSD отказались от проведения исследований в России. Американская Gilead приостановила «второстепенные бизнес-операции» в РФ, Takeda и Astellas Pharma — новые клинические исследования. К концу апреля многие зарубежные фармпроизводители объявили об отказе от запуска новых испытаний лекарств, что грозит российским центрам потерей почти половины контрактов, а также снижением выплат врачам. В июле американская MSD прекратила поставки в РФ вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, пишет Коммерсантъ.