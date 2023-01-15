Минздрав: как бороться с перееданием

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Как бороться с перееданием: несколько простых рекомендаций:



- Для начала следует попробовать заменить свою обычную тарелку на чуть меньшую по размеру.

- Вместе с тарелкой уменьшится и порция.

- Не переусердствуйте, так как слишком маленькая тарелка вызовет желание взять дополнительную порцию.



"Не садитесь на жесткие диеты. Они усилят отрицательные эмоции и приведут к срыву. Чтобы этого не произошло, Вы, например, можете раз в неделю баловать себя небольшим кусочком любимого продукта", — рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.



Поддерживайте уровень физической активности — получасовая прогулка пешком поможет снизить уровень гормона стресса. Также помогут легкая пробежка, танцы или йога.



Если не можете отказаться от сладкого — перейдите на полезные сладкие перекусы: свежие фрукты, ягоды, орехи, сухофрукты.



Соблюдайте режим — недостаток сна существенно обостряет чувство голода.



Проанализируйте почему случается переедание, задав вопрос «Действительно ли я хочу есть?». Возможно, еда — это лишь способ справиться с чувством подавленности или обеспокоенности, а не утолить голод.



Если понимаете, что не можете самостоятельно бороться с перееданием, обратитесь к врачу.



Возможно, в организме не хватает каких-либо витаминов или микроэлементов или существуют глубинные психологические травмы, подсознательно провоцирующие переедание.

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