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Минздрав: как бороться с перееданием

15 января 2023 17:43
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Соблюдайте режим — недостаток сна существенно обостряет чувство голода.

Как бороться с перееданием: несколько простых рекомендаций:

- Для начала следует попробовать заменить свою обычную тарелку на чуть меньшую по размеру.
- Вместе с тарелкой уменьшится и порция.
- Не переусердствуйте, так как слишком маленькая тарелка вызовет желание взять дополнительную порцию.

"Не садитесь на жесткие диеты. Они усилят отрицательные эмоции и приведут к срыву. Чтобы этого не произошло, Вы, например, можете раз в неделю баловать себя небольшим кусочком любимого продукта", — рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

Поддерживайте уровень физической активности — получасовая прогулка пешком поможет снизить уровень гормона стресса. Также помогут легкая пробежка, танцы или йога.

Если не можете отказаться от сладкого — перейдите на полезные сладкие перекусы: свежие фрукты, ягоды, орехи, сухофрукты.

Соблюдайте режим — недостаток сна существенно обостряет чувство голода.

Проанализируйте почему случается переедание, задав вопрос «Действительно ли я хочу есть?». Возможно, еда — это лишь способ справиться с чувством подавленности или обеспокоенности, а не утолить голод.

Если понимаете, что не можете самостоятельно бороться с перееданием, обратитесь к врачу.

Возможно, в организме не хватает каких-либо витаминов или микроэлементов или существуют глубинные психологические травмы, подсознательно провоцирующие переедание.

 

Фото:  ru.freepik.com

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Здравоохранение
Соблюдайте режим — недостаток сна существенно обостряет чувство голода.
15 января 2023  17:43
Минздрав: как бороться с перееданием
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