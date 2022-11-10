Минобороны: врачи в бронежилетах извлекли из груди военного неразорвавшийся боеприпас

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Хирурги из Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка извлекли из груди бойца, получившего ранение во время спецоперации, неразорвавшийся боеприпас, рассказали в Минобороны, передает РИА Новости.

Уникальную операцию провели на базе районной поликлиники в Белгородской области. У пациента выявили проникающее ранение грудной клетки, а исследование показало, что чудом неразорвавшийся боеприпас пробил ребра, легкие и застрял у позвоночника, между аортой и нижней полой веной, вблизи сердца.

"Риск детонации боеприпаса был крайне высок. Несмотря на это, военные врачи вместе с гражданскими коллегами надели средства бронезащиты под медицинские халаты и приступили к сложнейшему вмешательству", — пояснили в Минобороны.

По словам самого раненого, он даже не понял, что случилось: во время боя он почувствовал удар в край бронежилета, сознание не потерял и продолжал двигаться. Сейчас пациент находится на лечении и реабилитации в Москве.

Фото: скриншот видео/РИА Новости