Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат от СМА "Золгенсма"

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Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение препарату для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) "Золгенсма". Соответствующие данные опубликованы в четверг на сайте государственного реестра лекарственных средств Минздрава, передает ТАСС.

"Дата регистрации: 9 декабря 2021 года. Дата окончания действия: 9 декабря 2026 года", - указано в реестре.

Спинальная мышечная атрофия - группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением или потерей двигательных нейронов. Заболевание приводит к постепенному ослабеванию мышц, угасанию двигательных и дыхательных функций. СМА у детей встречается примерно один раз на 7 тыс. новорожденных и является самой частой причиной генетически обусловленной детской смертности. Для лечения заболевания применяются препараты "Золгенсма" и "Спинраза".

Препарат "Золгенсма" включен в книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире, стоимость одного укола составляет порядка 160 млн рублей. Покупкой "Золгенсмы" для детей в РФ занимается фонд "Круг добра".

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС