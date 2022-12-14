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Минфин России рассматривает инициативу объединения систем ОМС и ДМС

14 декабря 2022 13:35
87
Минфин России рассматривает инициативу объединения систем ОМС и ДМС

Российский Минфин выступил с предложением объединить системы обязательного (ОМС) и добровольного (ДМС) медицинского страхования, пишут «Ведомости», ссылаясь на презентацию ведомства.

По словам представителя министерства, инициатива находится на рассмотрении и будет обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами.

Собеседник агентства из Всероссийского союза страховщиков рассказал, что ведомство обсуждает инициативу с рынком. Он уточнил, что власти РФ выступают не столько за объединение, сколько дополнение обязательной системы добровольной. В настоящее время принципы страхования работают параллельно.

Один из источников газеты пояснил, что министерство планирует возложить на страховщиков администрирование общей системы, однако только на тех, кто используют максимально клиентоориентированный подход и обеспечивают контроль за качеством медуслуг, пишет Газета.

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