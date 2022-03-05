Михаил Мурашко: В стране сформированы значительные запасы лекарственных препаратов

133

Министр здравоохранения РФ провел совещание по вопросам обеспечения медицинской продукцией

Для повышения стабильности в обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций будет создана межведомственная рабочая группа. Соответствующее решение принято на совещании, которое прошло в Минздраве России. В нем приняли участие представители Минпромторга, Минфина, ФАС, и Росздравнадзора, эксперты.

«Ситуация с лекарствами на сегодня стабильная. В стране сформированы значительные запасы лекарственных препаратов. – заявил на совещании Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. - В части федеральных централизованных закупок законтрактовано 85% годового объема лекарств. По ряду препаратов мы ранее перешли на заключение 2-3-летних контрактов, что дает уверенность в стабильности поставок. Большие запасы уже на складах дистрибуторов. Российские и иностранные производители подтверждают продолжение своей работы. Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа на сегодня не звучало. Мы совместно с федеральными органами власти и регионами уже занимаемся выработкой первоочередных мер по совершенствованию подходов к обеспечению медицинской продукцией в текущей ситуации».



В Самарской области, по информации регионального минздрава, дефицита определенных, конкретных наименований лекарственных препаратов, медицинских изделий и медицинской техники в аптеках нет. Все лекарства, находящиеся в обороте на территории РФ прошли государственную регистрацию, их эффективность и безопасность подтверждена. Специалисты министерства здравоохранения Самарской области напоминают, что в случае индивидуальной непереносимости или неэффективности необходимо обратиться к лечащему врачу для коррекции терапии и ни в коем случае не использовать лекарственные препараты с истекшим сроком годности.

Также в минздраве напомнили, что за ценами в аптеках следит региональный департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области. А за ассортимент и цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты отвечает Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

На сегодняшний день ситуация с лекарствами в регионе стабильная, поэтому нет никакой необходимости приобретать таблетки про запас.

Во время совещания Михаил Мурашко подчеркнул, что межведомственная рабочая группа будет в постоянном режиме мониторить ситуацию и вырабатывать оперативные шаги по решению всех возникающих вопросов, связанных с необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе за счет внесения изменений в нормативную базу.

