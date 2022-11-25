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Михаил Мурашко: средства от акциза на сладкие напитки планируют направить на лечение людей с сахарным диабетом

25 ноября 2022 19:15
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Путин подписал закон, который предусматривает введение с 1 июля 2023 г. акциза на сахаросодержащие напитки в размере 7 руб. за литр.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая с докладом на Правительственном часе в Госдуме РФ, поблагодарил депутатов за поддержку инноваций, которые касаются налогообложения по напиткам с добавлением сахара.

"Средства пойдут как раз на лечение сахарного диабета. Программа сейчас внесена в Правительство, и ждём её финализации", — сказал Михаил Мурашко.

21 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение с 1 июля 2023 г. акциза на сахаросодержащие напитки в размере 7 руб. за литр.

Под акциз попадают:

Безалкогольные напитки с добавлением сахара и других подсластителей, содержание которых превышает пять грамм на 100 мл напитка;

Напитки на спиртосодержащем сырье с объемной долей этилового спирта не более 1,2%;

Напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5%.

Подпадать под акциз не будут напитки брожения, квасы с содержанием этилового спирта от 0,5 до 1,2% включительно, нектары, соки, морсы и сокосодержащие напитки.

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Здравоохранение
Путин подписал закон, который предусматривает введение с 1 июля 2023 г. акциза на сахаросодержащие напитки в размере 7 руб. за литр.
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Михаил Мурашко: средства от акциза на сладкие напитки планируют направить на лечение людей с сахарным диабетом
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