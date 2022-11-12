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Михаил Мурашко о запуске в СамГМУ производства медизделий: "Это медицина будущего"

12 ноября 2022 14:19
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В СамГМУ запущено масштабное крупносерийное производство медицинских изделий и оборудования.

В СамГМУ запущено масштабное крупносерийное производство медицинских изделий и оборудования. Его значимость на месте оценили министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Производственная площадка базируется в индустриальном парке "Преображенка". Она необходима для масштабирования накопленного опыта сотрудников медицинского университета в разработке и выпуске уникальных медицинских изделий и их скорейшего выпуска на рынок.

Министр здравоохранения России подчеркнул, что открытие этого производства значимо не только для Самарской области, но и для всей страны. Михаил Мурашко отметил: сейчас важно, чтобы мощности нового производства позволяли быстро поставлять изделия на российский рынок.

Он акцентировал внимание на индивидуальных технологиях, которые позволяют изготавливать сложные мелкие имплантаты для конкретного человека, для пациентов, перенёсших тяжёлые онкологические заболевания, когда необходимо индивидуально изготовить замену, например, для тазовой кости. Так можно сохранить не только жизнь, но и активность человека:

- Мы сейчас находимся не на обычной производственной площадке, это жизнесберегающее и позволяющее человеку быть активным производство. Для нас, медиков, это шаг в новую реальность, когда мы не только лечим, используем не только белый медицинский халат, но и станки с оборудованием. Фактически для человека это медицина будущего.

Михаил Мурашко подчеркнул, что открытием нового производства СамГМУ продемонстрировал свои высокие компетенции на всю Россию. Министр добавил: приобретая новый опыт, самарские специалисты могут проектировать для конкретного человека изделия высочайшего качества. Важно, что все они при этом будут исключительно из отечественного материала: титан, керамика, полиэтилен. Такое производство способно спасти жизни пациентов, помочь нашим военнослужащим.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал министра и подчеркнул, что три базовых принципа университета - лечить, учить, заниматься наукой - пополнились еще одним - собственным производством.

- Сегодня университет стал центром инновационной экосистемы Самарской области. Конечно, это подготовка специалистов, благодаря взаимодействию в рамках нашего научно-образовательного центра "Инженерия будущего" идёт коллаборация с другими университетами. И мы видим, что сегодня здесь работают выпускники различных университетов Самарской области. Но все они работают на одну идею - на сбережение здоровья людей.

Глава региона отметил, что сейчас СамГМУ не только подготавливает высококвалифицированные кадры, но и становится настоящей точкой роста экономики.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что особенно горд открытию такого производственного центра на родной земле. Губернатор уверен, что запуск производства - это не финальный аккорд, а только начало большого, но очень важного пути для сбережения здоровья всех россиян.

 

Фото:   минздрав СО

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