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Междисциплинарный подход: самарские врачи помогли женщине с тяжелой урологической патологией стать мамой

13 июля 2023 14:06
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Единственно возможным путём родоразрешения было проведение кесарева сечения.

Беременная женщина, перенёсшая в детстве несколько урологических операций, находилась под наблюдением специалистов Перинатального центра Самарской областной больницы им. В.Д. Середавина Появиться на свет малышу помогла междисциплинарная бригада врачей – пациентке провели сложную операцию.

Беременность протекала без осложнений, но под контролем специалистов. Пациентка была заблаговременно госпитализирована в Перинатальный центр областной больницы. Единственно возможным путём родоразрешения было проведение кесарева сечения.

«Урологическая патология, замещение мочевыводящих путей сегментами желудочно-кишечного тракта и наличие уростомы, выраженные спаечные процессы осложняли доступ к брюшной полости. При этом опасность оперативного вмешательства заключалась в возможном повреждении мочевого пузыря и кишечника. Но благодаря усилиям всех членов операционной бригады, в состав которой вошли - акушеры, гинекологи, уролог и хирург, - операция прошла без осложнений. Ребенок родился крепким и здоровым», - рассказала заведующая обсервационным отделением № 1 областной больницы Ирина Пономарева.

В Перинатальном центре оказывают медпомощь беременным со всей области, в том числе в случае преждевременных родов, при тяжелом течении беременности.

«Наши пациенты – женщины и новорожденные высокой степени риска, которым мы оказываем высокотехнологичную медицинскую . Для этого у нас есть все необходимые ресурсы», - пояснила заместитель главного врача областной больницы Татьяна Тезикова.

В настоящее время мама и малыш чувствуют себя удовлетворительно и выписаны домой.

 

 

Фото:   минздрав СО

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