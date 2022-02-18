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Медицинский борт доставил в Пулково россиянку, тяжело пострадавшую на Бали

18 февраля 2022 21:35
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После прибытия в город девушку доставили в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.

Медицинский борт доставил в Пулково россиянку, тяжело пострадавшую в результате столкновения гидроскутеров на острове Бали в Индонезии. Об этом в пятницу рассказали ТАСС в пресс-службе управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота северной столицы".

После прибытия в город девушку доставили в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Как сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации, пострадавшая находится в реанимации, специалисты НИИ проводят обследование и вырабатывают тактику лечения.

Как ранее сообщали индонезийские СМИ, петербургский блогер Полина Стрелец впала в кому в январе 2021 года из-за аварии на гидроцикле, получив двойной перелом ноги и травму крестца. С 20 января девушка находилась в больнице города Денпасар в провинции Бали. Лечение в местной клинике привело к тяжелым последствиям: врачи прооперировали ногу, но после этого пострадал мозг девушки. Местным медикам в течение длительного времени не удавалось облегчить и стабилизировать состояние пациентки, позже она была введена в искусственную кому.

В начале февраля родители Полины Стрелец начали собирать деньги на операцию и возвращение спецбортом в Петербург. Вопрос ее транспортировки на родину решался во взаимодействии с МЧС и Минздравом России. Власти Петербурга выделили более 20 млн рублей из резервного фонда для отправки медицинского самолета на Бали.

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Здравоохранение
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