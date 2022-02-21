Медицинские работники Пестравской больницы получили жилье на льготных условиях

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Медицинские работники Пестравской центральной районной больницы получили выплаты для компенсации первоначального взноса по ипотеке на жилье.

В Самарской области ведется плановая работа по модернизации первичного звена здравоохранения. Меры социальной поддержки медицинских работников способствуют привлечению специалистов в сельскую местность и малые города. Так, врачи и средние медицинские работники могут получить компенсацию первоначального взноса по ипотеке на жилье, приобретенное в сельской местности, в размере 30% его стоимости.

Выплаты уже получили 29 специалистов, в том числе сотрудники Пестравской центральной районной больницы — медицинская сестра педиатрического отделения и рентгенолаборант.

«Для молодых специалистов компенсация первоначального взноса по ипотеке — хорошее подспорье, — отметил главный врач Пестравской больницы Виктор Решетников. — Она помогает нам создать привлекательные условия для того, чтобы молодежь надолго оставалась в районе. Кроме того, такая мера поддержки гарантирует, что учреждение в ближайшие 5 лет будет укомплектовано кадрами».

Выпускница Новокуйбышевского медицинского колледжа, медицинская сестра Мария Булычева трудоустроилась в Пестравскую больницу 2 года назад.

«Я увлекалась медициной с детства. Жила с бабушкой, и мне всегда хотелось позаботиться о ней: измерить давление, дать лекарства, — поделилась Мария Николаевна. — По окончании колледжа я трудоустроилась в Пестравскую больницу по целевому направлению. За время работы накопилось много положительных впечатлений. Для меня особенно радостно, когда приходят дети до 5 лет. Ведь мы со дня выписки из роддома наблюдаем за тем, как они растут, развиваются. Приятно видеть их улыбки. В такие моменты душа радуется, эмоции переполняют. Мои коллеги очень отзывчивые — всегда помогут, поддержат нужными словами. О возможности получить выплату для компенсации первого взноса по ипотеке мне сообщили в отделе кадров. Благодаря этой мере поддержки я улучшила свои жилищные условия».

С 2021 года в Самарской области также реализуется другая мера социальной поддержки медработников, направленная на улучшение жилищных условий. Врачи до 40 лет могут получить компенсацию расходов по ипотеке в размере 50% банковской процентной ставки ипотечного жилищного кредита, сообщает минздрав СО.