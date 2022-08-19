Марина Шумская ознакомилась с ходом ремонта в подразделениях Приволжской и Хворостянской ЦРБ

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По поручению министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна руководители департаментов и управлений ведомства осуществляют контрольные выезды на объекты регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. Специалисты совместно с представителями Росздравнадзора и Прокураторы Самарской области контролируют темпы и качество капитального ремонта, возведения новых объектов медицинской инфраструктуры в сельской местности и малых городах.



На днях руководитель управления медицинского образования и профессионального развития Марина Шумская ознакомилась с ходом ремонта в подразделениях Приволжской и Хворостянской центральных районных больниц.



Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, улучшению условий оказания медицинской помощи.



В рамках визита в Хворостянский район Марина Шумская посетила детское поликлиническое отделение центральной районной больницы. Капитальный ремонт в здании стартовал в июне этого года. На сегодняшний день работы выполнены на 95%. Перепланировка позволила усовершенствовать маршрутизацию, оборудовав отдельный фильтр-бокс для приема пациентов с симптомами простуды. У входа появилась крытая колясочная, в здании — открытая регистратура, гардеробная, комфортная зона ожидания приема, комната матери и ребенка. Обновлены системы отопления и водоснабжения, завершаются отделочные работы в кабинетах специалистов. В обновленной поликлинике будут внедрены принципы бережливого производства.



По словам главного врача учреждения Андрея Батейщикова, работы идут с опережением графика.



Представитель ведомства посетила офис врача общей практики села Новотулка Хворостянского района, который также обновляется в рамках нацпроекта. По завершении ремонта около 1500 жителей будут получать медицинскую помощь в наиболее комфортных и современных условиях. На сегодняшний день обновлена крыша здания, в помещениях установлены новые окна. Полным ходом идут отделочные работы.



В Приволжском районе Марина Шумская ознакомилась с ходом ремонта в фельдшерско-акушерском пункте поселка Степняки, где получают медпомощь более 600 человек. В подразделении обновлена кровля, входная группа преобразована в соответствии с принципами безбарьерной среды. В поликлиническом отделении Приволжской больницы представитель министерства осмотрела помещение для установки нового медицинского оборудования.



«Совместно с руководителями медучреждений, специалистами региональной прокуратуры мы встретились с представителями подрядных организаций, обсудили вопросы, требующие детального рассмотрения. Подобная выездная работа обязательно будет продолжена. Для того, чтобы региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения был реализован в полной мере в соответствии с намеченными сроками, необходим учет особенностей каждого поликлинического отделения, фельдшерско-акушерского пункта, офиса врача общей практики, врачебной амбулатории. Мы непрерывно контролируем реализацию мероприятий на всех этапах», — отметила Марина Алексеевна.



Напомним, в этом году в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в Самарской области обновляются 42 подразделения медучреждений. В 15 муниципальных районах возводятся модульные здания для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий.

Фото: минздрав СО