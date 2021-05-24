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Людям 65+ рекомендуется трехкратное введение "Эпиваккороны"

24 мая 2021 14:23
109
Для повышения иммунологической эффективности.

Трехкратная вакцинация от коронавируса препаратом "Эпиваккорона" рекомендована людям старше 65 лет для повышения иммунологической эффективности. Об этом говорится в научном исследовании ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, опубликованном на сайте COVID-19 Preprints, передает ТАСС.

"В целом иммунологическая эффективность вакцинации выше у лиц женского пола и характеризуется обратно пропорциональной зависимостью от возраста, что позволяет рекомендовать в возрастной группе лиц старше 65 лет введение третьей дозы вакцины для повышения иммунологической эффективности вакцинации", - говорится в статье.

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. 

 

Фото:    Сергей Бобылев/ТАСС

Теги: трехкратное введение "Эпиваккороны"  65

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