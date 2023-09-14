Круг добра расширился – малыши с патологиями уха смогут слышать нормально

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В 2023 году в перечень медицинских изделий, закупаемых фондом «Круг добра», вошли имплантаты наружного уха. Благодаря этому дети с врожденными и приобретенными дефектами ушной раковины (деформация, недоразвитие, отсутствием всей раковины или ее частей) смогут полноценно слышать.



Родителям больше не нужно собирать внушительные суммы через благотворительные сообщества на покупку имплантатов, а дети получат шанс на нормальную жизнь и психическое здоровье, так как от качества слуха во многом зависит психоречевое развитие детей.



Стоит напомнить, что президентский фонд «Круг добра» с 2021 года направил более 205 млрд рублей на помощь детям.

Фото: минздрав СО