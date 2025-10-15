Я нашел ошибку
в Большечерниговском районе загорелся грузовой автомобиль ГАЗ
На портале «Госуслуги» запущена жизненная ситуация «Налоговый вычет»
Вечер камерной и органной музыки "Бах и вершины романтизма" пройдет в Самарской кирхе
Общественник предложил сократить количество отпускных дней в России
Роспотребнадзор ужесточит контроль за оборотом БАДов с 2026 года
«Единая Россия» провела Третий всероссийский форум «Женщины, создающие будущее»
В Сызрани стартовала военно-спортивная игра «Патриоты России – 2025»
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
Комитет Госдумы поддержал внесение изменений в закон об ОМС

15 октября 2025 12:09
117
Комитет Госдумы поддержал внесение изменений в закон об ОМС

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендует палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым предлагается внести изменения в закон "Об обязательном медицинском страховании в РФ", в частности, выдавать полис ОМС только тем трудовым мигрантам, которые имеют пятилетний страховой стаж, сообщил РИА Новости глава комитета Сергей Леонов.

Соответствующий документ был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ 29 сентября.

"Комитет по охране здоровья рекомендует Госдуме принять в первом чтении данный проект закона на своем заседании", - сказал Леонов.

Парламентарий отметил, что, согласно документу, предлагается выдавать полис ОМС трудовым мигрантам только в случае, если они легально трудятся в России и накопили пять лет страхового стажа, вместо трех, как сейчас. По его словам, это изменение станет одним из важнейших элементов донастройки миграционной политики.

Леонов добавил, что другим изменением предлагается дать право главам субъектов РФ исключать из системы ОМС страховые организации и передавать их полномочия территориальным фондам ОМС.

"Подобная возможность станет дополнительным стимулом для действующих страховых компаний лучше исполнять свои обязательства перед застрахованными гражданами, так как в любой момент губернатор сможет принять решение о передачи их полномочий территориальному фонду ОМС. Уверен, что такое нововведение позволит повысить эффективность и прозрачность системы ОМС", - подчеркнул он.

Законопроектом также предлагается закрепить особенности порядка финансового обеспечения оказания медицинской помощи застрахованным лицам, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в числе прочего в части установления размера коэффициента дифференциации, используемого для расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, определения численности застрахованных лиц, в том числе неработающих, установления коэффициента дифференциации, необходимого для расчета субвенции.

Здравоохранение
15 октября 2025  12:09
117
В Госдуме высказались против проведения родителями ветряночных вечеринок
15 октября 2025  09:27
В Госдуме высказались против проведения родителями ветряночных вечеринок
171
Ему была выполнена сложнейшая операция по удалению гигантской остеохондромы.
14 октября 2025  17:36
13-летний акробат вернулся в спорт благодаря успешной операции в Клиниках СамГМУ
414
Новый аппарат позволяет выполнять все виды рентгенологических исследований, включая исследования костной системы, органов грудной клетки и желудочно-кишечного тракта.
14 октября 2025  15:49
Пациенты Нефтегорской больницы проходят диагностику на новом цифровом рентген-аппарате
364
Благодаря программе «Земский фельдшер» в новом сызранском ФАПе появился молодой специалист
14 октября 2025  13:33
Благодаря программе «Земский фельдшер» в новом сызранском ФАПе появился молодой специалист
314
В Самаре прошло торжественное мероприятие, посвященное 55-летию Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой
14 октября 2025  12:37
В Самаре прошло торжественное мероприятие, посвященное 55-летию Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой
406
Сегодня детская областная — одно из крупнейших медучреждений в регионе.
13 октября 2025  20:46
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей
1027
Решение связать жизнь с медициной специалист принял еще в детстве.
13 октября 2025  14:44
«Земский фельдшер»:  новом ФАПе Сызранского района прием ведёт молодой специалист
529
Мишустин: первичное звено здравоохранения фиксирует более 1 млрд посещений в год
13 октября 2025  13:02
Мишустин: первичное звено здравоохранения фиксирует более 1 млрд посещений в год
401
В России резко возросла заболеваемость ветрянкой
13 октября 2025  10:39
В России резко возросла заболеваемость ветрянкой
384
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15324
В центре внимания
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
62
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
498
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
566
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
513
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
401
Весь список