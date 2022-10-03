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Коллектив Кинель-Черкасской ЦРБ пополнили участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

3 октября 2022 17:49
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Из других регионов России приехали - заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, врач-терапевт и врач-педиатр.

В этом году коллектив Кинель-Черкасской центральной районной больницы пополнили участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», переехавшие в Самарскую область из других регионов России, — заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, врач-терапевт и врач-педиатр. Специалисты получили единовременные компенсационные выплаты при трудоустройстве.

Участковый врач-терапевт Светлана Куликова переехала в Кинель-Черкасский район из Московской области и в настоящее время ведет прием пациентов во врачебной амбулатории села Тимашево.

 «Решение о переезде в другой регион далось мне легко, — рассказала Светлана Геннадиевна. — Я многодетная мама. Село, где все поблизости: и школа, и детский сад, и работа, — идеальный вариант для нашей семьи. Сельская местность мне всегда нравилась: люблю работать на земле и ощущать гармонию с природой. Кроме того, село — это большая семья: я знаю о своих пациентах чуть больше, чем обычно предполагает общение врача и пациента. Это помогает в работе. С коллективом больницы у нас сложились очень теплые отношения. Мои коллеги — большие молодцы, люди ответственные и трудолюбивые. Приятно ощущать их поддержку».

По словам главного врача Кинель-Черкасской больницы Дмитрия Прибыткова, в учреждении реализуются и другие мероприятия, направленные на привлечение новых кадров.

 «Кадровые программы помогают нам пополнять штат больницы квалифицированными специалистами и обеспечивать достойные условия для их успешной адаптации, — отметил Дмитрий Леонидович. — Так, заключение целевых договоров гарантирует трудоустройство и, соответственно, укомплектование учреждения кадрами на довольно продолжительное время. Всего заключено 35 договоров, в этом году по целевому направлению начали обучаться 10 специалистов. Также мы предоставляем повышенные выплаты при трудоустройстве по наиболее востребованным специальностям в размере 200 тысяч рублей. Благодаря этой мере поддержки медработники получают некий капитал, который становится серьезным подспорьем для молодых сотрудников».

Дмитрий Прибытков подчеркнул, дополнительно реализуется комплекс мер, направленных на обеспечение новых сотрудников жильем.

 «Немаловажным аспектом при выборе места работы является наличие комфортных жилищных условий. Наше учреждение предлагает льготные условия по ипотечному кредитованию на приобретение жилья в сельской местности. В этом году участниками этой программы стали 3 специалиста. Также мы компенсируем расходы на аренду жилья и при поддержке администрации муниципалитета обеспечиваем коллег служебным жильем. За 2021-2022 годы этой мерой поддержки воспользовались 6 врачей. Безусловно, за счет привлечения новых специалистов медицинская помощь становится доступнее для наших жителей: мы можем количество принимаемых пациентов и число выездов в отдаленные районы, что в свою очередь позволит охватить как можно больше людей профилактическими осмотрами и диспансеризацией».

Всего в этом году в рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в медучреждения региона планируется привлечь более 100 врачей и 40 средних медицинских работников.

 

Фото:   минздрав СО

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