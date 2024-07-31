Каждый третий самарец не знает правил оказания первой доврачебной помощи даже в теории

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Сотрудников почты России планируют обучить навыкам оказания первой доврачебной помощи. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие граждане (за исключением медицинских работников).

21% самарцев хотя бы раз в жизни прослушали инструктаж по оказанию первой доврачебной помощи: респонденты припоминали, что подобный курс им преподавали на уроках ОБЖ в старших классах, в колледжах и вузах, в рамках дисциплины «Охрана труда и техника безопасности на рабочих местах». Еще 42% опрошенных интересовались темой самостоятельно: изучали соответствующие материалы по книгам и в интернете. 3 из 10 горожан не знают, как оказать первую помощь пострадавшим.



Больше шансов получить доврачебную помощь со стороны мужчин: они чаще женщин рассказывали, что проходили обучение базовым медицинским навыкам и изучали вопрос самостоятельно.



Время проведения: 27—29 июля 2024 года.