Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область на собранные государственными и муниципальными служащими средства закупила и отправила на Донбасс 5 автомобилей УАЗ.
Самарская область передала 5 автомобилей УАЗ для защитников Донбасса
Компания отмечает, что у молодой тигрицы до сих пор нет клички. Поэтому "Аэрофлот" объявляет конкурс, чтобы выбрать ей имя.
"Аэрофлот" перевез спасенную в Приморье амурскую тигрицу на лечение в Москву
Среди них — электрические ошейники и игрушки из вспененного поливинилхлорида.
Кинологи рассказали о самых опасных аксессуарах для собак
И о том, что помогает этот риск снизить.
Кардиолог Сергей Бойцов рассказал о высоком риске инфаркта или инсульта у пожилых людей после COVID-19
Традиционно торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом.
В УФСИН СО состоялось торжественное мероприятие, посвященное 128-ой годовщине УИС региона
Запуск зрителей начнется в 18:00 (за два часа до матча).
Для болельщиков подготовили развлекательную программу на матче "Крылья Советов" – "Факел"
Всё лето, каждую первую и третью пятницу месяца,  у памятника Александрийским гусарам, для жителей и гостей города играют военные оркестры.
Завершающие концерты «Летних вечеров духовой музыки» пройдут у Дома офицеров Самары 19 и 26 августа
Изысканы средства, которые позволили выполнить ремонт раньше задуманного.
Подрядные организации приступили к ремонту улицы Алма-Атинской в Самаре
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.76
-0.66
EUR 61.83
-0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Для болельщиков подготовили развлекательную программу на матче "Крылья Советов" – "Факел"
«РКС-Самара»: начался сезон арбузов и огурцов в канализации
Музей Эльдара Рязанова приглашает на пешеходную экскурсию «Звёзды кинематографа в Самаре»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Кардиолог Сергей Бойцов рассказал о высоком риске инфаркта или инсульта у пожилых людей после COVID-19

18 августа 2022 17:28
57
И о том, что помогает этот риск снизить.

Главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов рассказал о высоком риске инфаркта или инсульта у пожилых людей после COVID-19 и о том, что помогает этот риск снизить.

 Инфекционные заболевания провоцируют воспалительные процессы в сосудах, инсульты, инфаркты, нарушения сердечного ритма;

Коронавирусная инфекция, проникающая через легкие, провоцирует воспалительный процесс. В результате чего могут образоваться тромбы, перекрывающие артерию. В результате чего появляется риск развития инфаркта или инсульта.

Пожилые люди оказываются одной из самых уязвимых групп населения перед осложнениями из-за COVID-19.

С возрастом начинают страдать кровеносные сосуды, после 65 лет на гипертонию жалуются около 80% людей.

Меры, которые помогут снизить риск сосудистой катастрофы:

Вакцинируйтесь от гриппа и COVID-19;

Контролируйте артериальное давление, соблюдайте рекомендации врача;

Пройдите углубленную диспансеризацию после перенесенного COVID-19.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
И о том, что помогает этот риск снизить.
18 августа 2022  17:28
Кардиолог Сергей Бойцов рассказал о высоком риске инфаркта или инсульта у пожилых людей после COVID-19
57
Врачи эффективно применяют в работе возможности новой медтехники. В этом году на аппарате выполнено более 1300 исследований.
18 августа 2022  15:35
Современное оборудование помогает специалистам Нефтегорской ЦРБ выявлять заболевания ЖКТ на ранних стадиях
156
Женщина случайно проглотила ее во время шитья.
18 августа 2022  14:27
В Московской области врачи извлекли булавку из желудка 30-летней женщины
161
В Самаре за сутки заболели 258 человек.
18 августа 2022  13:45
В регионе за сутки подтверждено 592 новых случая COVID-19
216
Избыточное употребление пива неизбежно отражается на гормональном статусе мужчин и женщин.
17 августа 2022  18:09
Врач-психиатр-нарколог Самарского наркодиспансера рассказал о вреде пива
572
В Самаре за сутки заболели 225 человек.
17 августа 2022  17:47
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
490
Впереди — монтаж инженерных коммуникаций, внутренние отделочные работы, благоустройство прилегающей территории.
17 августа 2022  16:23
В селе Большое Алдаркино Борского района продолжается возведение нового ФАПа
458
16 августа состоялась пресс-конференция, посвященная ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией и актуальным мерам профилактики.
17 августа 2022  15:12
Наращивание темпов вакцинации сделает эпидситуацию управляемой
795
В Самаре за сутки заболели 225 человек.
17 августа 2022  14:37
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
474
Двигательную функцию руки операция пациенту вернула.
17 августа 2022  13:09
Подмосковные врачи вылечили мужчину от «болезни викингов»
416
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
10656
Весь список
В центре внимания
Обсудили вопрос профилактики и пресечения правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
18 августа 2022  16:16
Дмитрий Азаров провел заседание координационного совета по обеспечению правопорядка
127
Глава региона нацелил ответственных руководителей на своевременное выполнение работ, от которых зависит качество жизни десятков тысяч людей из братского города. 
16 августа 2022  17:21
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам восстановления инфраструктуры ЖКХ и социальных объектов города Снежное ДНР
751
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
12 августа 2022  13:45
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
4898
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
12 августа 2022  13:24
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
1149
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
12 августа 2022  12:50
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
996
Весь список