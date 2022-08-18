Кардиолог Сергей Бойцов рассказал о высоком риске инфаркта или инсульта у пожилых людей после COVID-19

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Главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов рассказал о высоком риске инфаркта или инсульта у пожилых людей после COVID-19 и о том, что помогает этот риск снизить.



Инфекционные заболевания провоцируют воспалительные процессы в сосудах, инсульты, инфаркты, нарушения сердечного ритма;



Коронавирусная инфекция, проникающая через легкие, провоцирует воспалительный процесс. В результате чего могут образоваться тромбы, перекрывающие артерию. В результате чего появляется риск развития инфаркта или инсульта.



Пожилые люди оказываются одной из самых уязвимых групп населения перед осложнениями из-за COVID-19.



С возрастом начинают страдать кровеносные сосуды, после 65 лет на гипертонию жалуются около 80% людей.



Меры, которые помогут снизить риск сосудистой катастрофы:



Вакцинируйтесь от гриппа и COVID-19;



Контролируйте артериальное давление, соблюдайте рекомендации врача;



Пройдите углубленную диспансеризацию после перенесенного COVID-19.