Из-за бешенства введен карантин в двух райцентрах Самарской области

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Постановление вступило в силу 8 февраля.

В Самарской области на территории двух сел установлен карантин. Такая мера связана с выявлением вируса бешенства у животных. Соответствующее постановление уже подписал глава региона Дмитрий Азаров.

Согласно официальному документу, режим ограничений в Хворостянке и Челно-Вершинах будет действовать до 8 апреля. На протяжении 2 месяцев не разрешается проводить выставки с участием домашних кошек и собак, запрещены перевозки или отлов животных. За соблюдением проведения всех карантинных мероприятий будет следить департамент ветеринарии. Подробнее с постановлениями можно ознакомиться здесь и здесь.

Напомним, за январь 2021 года , карантин был введен в селах Серноводск, Сергиевск, Исаклинском районе, а также в границах села Таш-Кустьяново сельского поселения Южное Большеглушицкого района. При этом стоит отметить, что в ряде территорий Самарской области эпидситуация по бешенству у животных улучшилась, что позволило снять ранее введённые ограничения, пишет ГТРК Самара.