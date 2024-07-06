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Из российских аптек пропало жизненно важное лекарство

6 июля 2024 12:11
68
Из российских аптек пропало жизненно важное лекарство

Слабительный препарат «Сенаде», который включен в список жизненно необходимых, пропал из аптек. Новые поставки ожидаются не раньше 15 августа, сообщили в компании-производителе препарата Dr. Reddy's Laboratories.

«Новые поставки препарата „Сенаде“ ожидаются не раньше второй половины августа этого года. В пресс-службе Dr. Reddy`s не сообщили причины отсутствия препарата», — передает РБК.

Отмечается, что в России «Сенаде» продается под марками и «Сенадексин», «Сеннагуд», «СЕННАЛЕС-Русюро», однако сейчас их нет в аптеках. Согласно данным, «Сенаде» с начала года по май не поставлялся на рынок. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов отметил, что в целом препараты с таким действующим веществом (Сеннозиды А и B) сильно сократились за последние годы.

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