Из 20 человек, госпитализированных при стрельбе в Перми, девять находятся в тяжелом состоянии

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Девять человек, госпитализированных после стрельбы в пермском вузе, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

"Из 20 человек госпитализированных девять человек находятся в тяжелом состоянии. Сейчас им оказывается медицинская помощь", - сказал он журналистам.

"При оказании медицинской помощи было задействовано 28 бригад скорой медицинской помощи, включая шесть специализированных реанимационных бригад и дополнительно выдвигались еще из территориального центра медицины катастроф дополнительно две бригады. Все пациенты госпитализированы в четыре клиники, наиболее тяжелые пациенты находятся в краевой больнице", - уточнил министр.

"Мы продолжаем оценивать состояние каждого пациента, идут обходы. Совместные консилиумы, обсуждения. Решение по вопросам транспортировки будет приниматься после стабилизации всех пациентов. Мы планируем поднять все борты МЧС с эвакуацией пациентов ориентировочно завтра на утро", - сказал он журналистам.

По словам министра, помощь пострадавшим сейчас также оказывают специалисты, прилетевшие в Пермь из федеральных клиник.

Фото: pixabay