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Иркутский врач: мои слова непривитым "помирайте дома" вырвали из контекста

26 октября 2021 23:43
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"Вопрос вакцинации — это личное дело каждого. Но по этой логике и вопрос ответственности за последствия при отказе от вакцинации должен быть личным делом".

Главный врач детской больницы в Иркутске Владимир Новожилов заявил РИА Новости, что его высказывания о невакцинированных — призыв к личной ответственности за здоровье, а предложение "помирать дома" вырвано из контекста.

"Вопрос вакцинации — это личное дело каждого. Но по этой логике и вопрос ответственности за последствия при отказе от вакцинации должен быть личным делом. <...> Мы сейчас отказываем в плановой помощи многим, кто в ней нуждается, потому что часть больницы перепрофилирована в ковидный госпиталь. И прирост идет", — сказал он РИА Новости.

В понедельник Новожилов провел прямой эфир в соцсетях. Во время стрима он сказал: "Да, личное дело — жить мне или умереть. Ну тогда не занимайте место в госпиталях. Ну если вы не привились и заболели, тогда не звоните в скорую, помирайте дома. Можете не прививаться. Ну тогда и не занимайте места тех людей, кого надо оперировать, спасать от онкологии, спасать от травм. Я вот о чем говорю. Да, личное дело. Но если вы хотите защитить себя, своих близких, то привейтесь. Тогда вы не заболеете и они не заболеют".

"Высказывание Владимира Александровича вовсе не означает, что тем, кто не вакцинирован, не будет оказываться помощь в полном объеме. Минздрав гарантирует, что будет. Это был призыв к вакцинации, к ответственному отношению к своему здоровью и к здоровью окружающих", — приводятся на официальной странице ведомства во "ВКонтакте" слова министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова.

Новожилов — известный в России детский хирург, доктор медицинских наук, профессор кафедры детской хирургии ГИДУВ. Под его руководством в Иркутске открылся первый и единственный от Урала до Дальнего Востока Центр хирургии и реанимации новорожденных детей. С 2007 года он возглавляет ОГАУЗ "Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница". Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

 

Фото из открытых источников

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