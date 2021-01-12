Иркутские врачи спасли беременную женщину с полным поражением легких

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В иркутском городском перинатальном центре вылечили беременную пациентку с COVID-19 и стопроцентным поражением легких, рассказала РИА Новости заведующая отделением анестезиологии и реанимации № 2 Галина Шкандрий.

Женщина заразилась на 32-й неделе беременности. После обследования выяснилось, что у нее полностью поражены легкие. Чтобы спасти ребенка, пациентке сделали кесарево сечение. Родилась здоровая девочка, а маму перевели в реанимацию. По словам врачей, шансов на выздоровление было немного, женщина провела два месяца с искусственной вентиляцией легких.

"В том, что пациентка выздоровела при поражении легких 100 процентов, заслуга всего отделения — и врачей, и медсестер, и санитарок, и администрации ГПЦ. Нам доставляли все необходимые препараты по первому требованию. Вчера пациентка выписалась", — рассказала Шкандрий.

Она также отметила, что медики продолжат контролировать состояние женщины, ей требуется длительный курс реабилитации.

По словам врача, сейчас в отделении № 2 ГПЦ Иркутска нет свободных коек, все пациенты — с тяжелым течением болезни, которая трудно поддается лечению.

Фото: РИА Новости / Кирилл Шипицин