Ирина Моисеева: как на способности человека к продолжению рода отражается употребление алкогольных напитков

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Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия», кандидат медицинских наук Ирина Валерьевна Моисеева:

"Поговорим о том, как на способности человека к продолжению рода отражается употребление алкогольных напитков.

У мужчин употребление 250 мл спиртного в неделю приводит к изменениям подкорковой структуры мозга, что затрудняет половую функцию. При хроническом алкоголизме возникают нарушения иннервации малого таза. Следующий шаг — дисфункция половых органов, итог — импотенция.

Алкоголь — один из немногих факторов, негативно влияющих на ВСЕ звенья сперматогенеза. Вследствие употребления алкоголя резко снижается способность сперматозоида оплодотворить яйцеклетку. Крепкие алкогольные напитки воздействуют на генетический фонд человека. Нарушается структура ДНК, что однозначно отрицательно сказывается на здоровье потомков: возникают врожденные пороки развития, хромосомные аномалии. Возможно даже развитие лейкемии.

Отмечу важный положительный момент: при отказе от чрезмерного употребления алкоголя высока вероятность восстановления репродуктивной функции у мужчины, поскольку сперматозоиды обновляются каждые 72 дня.

У женщин же алкоголь вызывает изменение гормонального фона, нарушение менструального цикла (риски в 2,5 раза выше), снижение либидо, резкое снижение качества и количества яйцеклеток. Вероятность беременности снижается на 61%. Многократно повышается риск выкидышей и неразвивающихся беременностей (в 4,5 раз), осложнений течения беременности и родов (в 3 раза). Почти на 50% повышается риск рождения ребенка с врожденной патологией.

Немногие помнят, но существует так называемый алкогольный синдром плода, когда у родителей, употреблявших алкоголь, рождаются дети с малым весом и выраженными отклонениями в соматическом и психическом развитии.

Женщинам, регулярно употребляющим алкоголь, гарантировано раннее старение в силу изменений гормонального фона. Менопауза наступает на 10-15 лет раньше.

Также необходимо помнить, что яйцеклетки, в отличие от сперматозоидов, не обновляются. Это к верности выражения: «Береги здоровье смолоду».

Вывод банален, но проверен тысячами исследований, судеб, примеров: хочешь быть здоровым сам и стать родителем здорового ребенка — сведи до минимума, а лучше откажись от употребления алкоголя!"

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