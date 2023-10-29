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Инсульт в России всё "молодеет"

29 октября 2023 11:22
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Инсульт в России всё "молодеет"

В России всё больше случаев инсульта приходится на людей до 45 лет. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова, отметив, что это одна из наиболее частых причин смерти и инвалидности во всём мире.

"Инсульт стремительно молодеет — в России от 5 до 8% случаев наблюдаются у людей до 45 лет, а каждые последующие 10 лет риск заболевания увеличивается в 3 раза", — заявила Скворцова.

Медик убеждена, что опасные последствия этой патологии можно предупредить. Для этого надо проходить профилактику, которая должна сочетаться с грамотным медицинским контролем.

 

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