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Информация о травмпунктах Самарской области.

В Самаре:

1. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» ул. Полевая, 80а, (тел. (846) 207-22-33) круглосуточно;

2. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко», ул. Калинина, 32, (тел. (846) 975-33-03(02),(01)) круглосуточно;

3. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7», ул. Крайняя, 17, (тел. (846) 975-32-35) круглосуточно;

4. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №10», ул. Медицинская, 4б, (тел. 846) 377-36-27) круглосуточно;

5. ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», детский травмпункт, ул. Ташкентская, 159, (тел. (846) 273-36-27) круглосуточно.

В Новокуйбышевске:

1. ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская больница», ул. Пирогова, 1, к3, (84635) 6-03-11,6-03-01) круглосуточно.

В Тольятти:

1. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника №3» ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи, круглосуточно (тел. 8482) 37-98-71);

2. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница №2» ул. Баныкина, 8, (8482) 93-52-01, 93-52-63) кабинет травматологической помощи, приемное отделение, круглосуточно.

В Сызрани:

1. ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская больница» ул. Комарова, 1, (тел. 8464)35-27-01) травмпункт круглосуточно.

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