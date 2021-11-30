Я нашел ошибку
Главные новости:
На встрече обсудили объем работ, необходимых для завершения проекта, и источники финансирования.
Виктор Кудряшов провел выездное совещание по вопросу реконструкции Исторической мечети
Глава государства также отметил, что отказ от золотого эквивалента был естественным и сейчас возврат к нему вряд ли возможен.
Путин заявил, что использование криптовалют сопряжено с очень большими рисками
По словам президента России, мир входит в новую волну пандемии в условиях высокого инфляционного давления.
Путин: риски дальнейшего роста цен на продовольствие существуют
Шоу "Наше Поле Чудес" выйдет в эфире Первого канала в январе 2022 года
Первый канал перезапустит шоу "Поле чудес" в новом формате
Суд признал фигуранта виновным в призывах к суициду, самоуправству и нарушении права на свободу совести.
Суд приговорил экс-схиигумена Сергия к 3,5 года колонии
В Самарской области началась подготовка к экзаменационной кампании 2022 года.
Выпускники 11-х классов региона 1 декабря будут писать итоговое сочинение
Адреса травмпунктов.
Информация о травмпунктах Самарской области
Особое внимание уделяется расчистке и обработке территорий объектов социальной сферы – медицинских учреждений, детских садов, школ.
В Самаре ведут борьбу с гололедом
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.89
-0.09
EUR 84.82
0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинская филармония приготовила новогодние сказки
В самарском Доме офицеров состоится творческая встреча с Анной Семенович 
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Информация о травмпунктах Самарской области

30 ноября 2021 17:24
175
Адреса травмпунктов.

Информация о травмпунктах Самарской области.

В  Самаре:

1. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» ул. Полевая, 80а, (тел. (846) 207-22-33) круглосуточно;
2. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко», ул. Калинина, 32, (тел. (846) 975-33-03(02),(01)) круглосуточно;
3. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7», ул. Крайняя, 17, (тел. (846) 975-32-35) круглосуточно;
4. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №10», ул. Медицинская, 4б, (тел. 846) 377-36-27) круглосуточно;
5. ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», детский травмпункт, ул. Ташкентская, 159, (тел. (846) 273-36-27) круглосуточно.

В Новокуйбышевске:

1. ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская больница», ул. Пирогова, 1, к3, (84635) 6-03-11,6-03-01) круглосуточно.

В Тольятти:

1. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника №3» ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи, круглосуточно (тел. 8482) 37-98-71);
2. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница №2» ул. Баныкина, 8, (8482) 93-52-01, 93-52-63) кабинет травматологической помощи, приемное отделение, круглосуточно.

В Сызрани:

1. ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская больница» ул. Комарова, 1, (тел. 8464)35-27-01) травмпункт круглосуточно.

 

Фото:   pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Адреса травмпунктов.
30 ноября 2021  17:24
Информация о травмпунктах Самарской области
175
УПЧ в Самарской области проведет целевой приём по вопросам оказания бесплатной медпомощи
30 ноября 2021  13:53
УПЧ в Самарской области проведет целевой приём по вопросам оказания бесплатной медпомощи
225
Какая медтехника необходима для дома
30 ноября 2021  10:31
Какая медтехника необходима для дома
69
Министр здравоохранения Самарской области посетил центральную районную больницу.
29 ноября 2021  20:13
Армен Бенян посетил с рабочим визитом Камышлинский район 
618
В инфекционных госпиталях, где лечатся пациенты с COVID-19 и подозрением на это заболевание, работают врачи разных специальностей.
29 ноября 2021  16:55
Самарские врачи спасли почти 200 пациентов с сочетанием коронавируса и инфаркта миокарда в этом году
581
Главный педиатр Самарской области обратилась к жителям региона
29 ноября 2021  10:25
Главный педиатр Самарской области обратилась к жителям региона
464
Министр здравоохранения Самарской области ознакомился с системой оказания медпомощи жителям Шенталинского района.
27 ноября 2021  19:23
Армен Бенян посетил с рабочим визитом Шенталинский район
1559
Призовой фонд для победителей – 400 тысяч рублей.
25 ноября 2021  23:01
В Самаре пройдет хакатон по созданию системы принятия поддержки врачебных решений на основе ИИ
1045
Правительство ужесточает контроль за ценами на лекарства в регионах
25 ноября 2021  12:16
Правительство ужесточает контроль за ценами на лекарства в регионах
839
25 ноября 2021  09:43
Косметолог, зачем и кому необходим
437
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
1757
Весь список
В центре внимания
«Принятые поправки отражают мнение людей».
30 ноября 2021  16:25
Дмитрий Азаров: «Бюджет принят, впереди большая работа»
178
Сергей Рыжиков: Сейчас ЦУР является единым пунктом сбора проблемных вопросов по различным направлениям
30 ноября 2021  10:58
Сергей Рыжиков: Сейчас ЦУР является единым пунктом сбора проблемных вопросов по различным направлениям
351
Качество разъяснительной работы с населением о важности вакцинации – зона личной ответственности глав муниципальных образований.
29 ноября 2021  22:15
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба
601
Еще 941 житель Самарской области заболел коронавирусом
29 ноября 2021  13:58
Еще 941 житель Самарской области заболел коронавирусом
518
Стало известно, когда в Самаре вырастут цены на проезд
29 ноября 2021  13:00
Стало известно, когда в Самаре вырастут цены на проезд
496
Весь список