Я нашел ошибку
Главные новости:
Как меняется медицина, самарцам рассказали лекторы Общества «Знание»
Как меняется медицина, самарцам рассказали лекторы Общества «Знание»
24% самарцев согласятся на выполнение поручений вне своих обязанностей только за доплату
24% самарцев согласятся на выполнение поручений вне своих обязанностей только за доплату
Билайн увеличивает емкость сети более чем в 2 раза в Самарской области
Билайн увеличивает емкость сети более чем в 2 раза в Самарской области
На Аляске оползень вызвал цунами накануне встречи Трампа и Путина
На Аляске оползень вызвал цунами накануне встречи Трампа и Путина
Самарец обвиняется в краже золотого браслета с руки жителя Москвы
Самарец обвиняется в краже золотого браслета с руки жителя Москвы
Жительница Приволжского района оформляла потребительские займы на физических лиц с использованием чужих паспортных данных
Жительница Приволжского района оформляла потребительские займы на физических лиц с использованием чужих паспортных данных
Сызранец устроил бизнес на контрафактном шампуне
Сызранец устроил бизнес на контрафактном шампуне
В Самарской области в августе утонули 4 человека
В Самарской области в августе утонули 4 человека
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.67
-0.11
EUR 92.95
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Инфекционисты увидели необходимость в срочных мерах из-за менингококка

12 августа 2025 10:07
146
Инфекционисты увидели необходимость в срочных мерах из-за менингококка

В России с начала года зафиксировали уже более 1200 случаев менингококковой инфекции, когда за весь прошлый год было не более 600. Врачи на этом фоне предложили вводить вакцинацию жителей.

В России необходимо принять срочные меры в связи с резким ростом заболеваемости менингококковой инфекцией, особенно в отношении уязвимых групп населения. Об этом РБК рассказали опрошенные врачи и инфекционисты.

Сейчас в России зафиксировано уже 1200 случаев менингококковой инфекции, наблюдается рост, рассказала РБК врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, Екатерина Степанова. «А за весь прошлый год, по данным Роспотребнадзора, зафиксировано 600 случаев менингококковой инфекции. И, таким образом, даже на данный момент уже наблюдается рост в два раза, что говорит о необходимости введения дополнительных мер, в частности вакцинации, в частности уязвимых групп, если следовать последнему СанПиНу по профилактике инфекционных болезней», — рассказала она.

Настало время внести в календарь прививок вакцинацию от менингококковой инфекции, также рассказал РБК врач-инфекционист, доктор медицинских наук Михаил Фаворов. По его словам, прививку лучше проводить «такой вакциной, которая будет давать протективный иммунитет на все серотипы». «Эти вакцины есть, они изобретены, надо вложить деньги в их производство и начать выпускать», — добавил он.

Сейчас прививка от менингококка входит в календарь вакцинации по эпидпоказаниям. «Это дает возможность прививать людей в случае эпидемиологической опасности, тех, кто был в контакте, и тех, кто находится в группе риска. Это в первую очередь дети, подростки и люди, находящиеся в местах, где много людей одновременно находятся (например, призывники, которые живут в казармах, студенты, которые живут в общежитиях, взрослые, которые находятся в организациях закрытого типа), и в целом все люди, которые имеют дефекты иммунной системы», — говорит Екатерина Степанова. Но сейчас в России нет всеобщей иммунизации от менингококка, что, по мнению Фаворова, необходимо.

Рост числа случаев менингококковой инфекции в ряде регионов мог быть вызван несколькими факторами, рассказала РБК врач-инфекционист и педиатр Лилит Аракелян. Часть родителей из-за пандемии COVID-19 и после пропустили или отложили прививки, в том числе против менингококка; жители страны стали чаще попадать в массовые скопления людей; стало расти количество случаев завозных штаммов после активизации поездок и стало больше антипрививочников. «Что делать? Прививка — единственный способ профилактики. В России зарегистрированы и доступны вакцины от менингококков группы A, C, W, Y, а также B», — рассказала Аракелян.

РБК отправил запрос в Минздрав.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Как меняется медицина, самарцам рассказали лекторы Общества «Знание»
12 августа 2025  12:22
Как меняется медицина, самарцам рассказали лекторы Общества «Знание»
33
Инфекционисты увидели необходимость в срочных мерах из-за менингококка
12 августа 2025  10:07
Инфекционисты увидели необходимость в срочных мерах из-за менингококка
146
Руководитель ведомства ознакомился с работой поликлиники и пообщался с сотрудниками.
11 августа 2025  20:47
Вячеслав Федорищев поручил Андрею Орлову проверить состояние поликлинического отделения Самарской поликлиники N 4
539
Лишний вес во время беременности может привести к различным осложнениям как у матери, так и у ребенка.
11 августа 2025  15:45
Самарский врач рассказала, почему лишний вес опасен в период беременности   
448
Сейчас на третьем этаже ведется ремонт в отделении физиотерапии, который планируется завершить в октябре.
11 августа 2025  15:20
В детском подразделении Тольяттинской поликлиники №1 нзавершен капитальный ремонт отделения узких специалистов
520
Педиатр напомнила об основных прививках для будущих школьников
11 августа 2025  12:20
Педиатр напомнила об основных прививках для будущих школьников
347
Техническая готовность объекта на данный момент - 60%.
9 августа 2025  15:32
Андрей Орлов проконтролировал качество ремонтных работ поликлинического отделения №3 в посёлке Мирный
1020
В перинатальном центре Новокуйбышевска прошел мастер-класс для будущих мам.
8 августа 2025  16:57
В Новокуйбышевске будущим мамам и рассказали о правилах грудного вскармливания
723
В посёлке Сокский и селе Мордово-Аделяково завершены ремонтные работы в офисах врачей общей практики.
8 августа 2025  15:55
В Исаклинском районе продолжается модернизация медицинской инфраструктуры
779
Ежедневно мы смотрим в экраны смартфонов, компьютеров и планшетов порой по 10-12 часов. Наши глаза испытывают нагрузку, которую невозможно было представить еще 20 лет назад.
8 августа 2025  15:12
Главный врач больницы им. Т.И.Ерошевского: 9 правил как сохранить зрение в эпоху цифровых технологий
800
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15035
Весь список
В центре внимания
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
12 августа 2025  11:07
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
112
12 августа 2025  10:56
В Самарской области во второй раз прошел слёт многодетных семей
67
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
12 августа 2025  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
113
12 августа в Самарской области обещают сильный дождь
12 августа 2025  09:19
12 августа в Самарской области обещают сильный дождь
126
Основной акцент оперативного совещания был направлен на обращения граждан. Традиционно этому вопросу уделяется большое внимание.
11 августа 2025  22:26
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание: обращения граждан, инвестклимат, итоги работы в Кинель-Черкасском районе
842
Весь список