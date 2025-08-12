Инфекционисты увидели необходимость в срочных мерах из-за менингококка

146

В России с начала года зафиксировали уже более 1200 случаев менингококковой инфекции, когда за весь прошлый год было не более 600. Врачи на этом фоне предложили вводить вакцинацию жителей.

В России необходимо принять срочные меры в связи с резким ростом заболеваемости менингококковой инфекцией, особенно в отношении уязвимых групп населения. Об этом РБК рассказали опрошенные врачи и инфекционисты.

Сейчас в России зафиксировано уже 1200 случаев менингококковой инфекции, наблюдается рост, рассказала РБК врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, Екатерина Степанова. «А за весь прошлый год, по данным Роспотребнадзора, зафиксировано 600 случаев менингококковой инфекции. И, таким образом, даже на данный момент уже наблюдается рост в два раза, что говорит о необходимости введения дополнительных мер, в частности вакцинации, в частности уязвимых групп, если следовать последнему СанПиНу по профилактике инфекционных болезней», — рассказала она.

Настало время внести в календарь прививок вакцинацию от менингококковой инфекции, также рассказал РБК врач-инфекционист, доктор медицинских наук Михаил Фаворов. По его словам, прививку лучше проводить «такой вакциной, которая будет давать протективный иммунитет на все серотипы». «Эти вакцины есть, они изобретены, надо вложить деньги в их производство и начать выпускать», — добавил он.

Сейчас прививка от менингококка входит в календарь вакцинации по эпидпоказаниям. «Это дает возможность прививать людей в случае эпидемиологической опасности, тех, кто был в контакте, и тех, кто находится в группе риска. Это в первую очередь дети, подростки и люди, находящиеся в местах, где много людей одновременно находятся (например, призывники, которые живут в казармах, студенты, которые живут в общежитиях, взрослые, которые находятся в организациях закрытого типа), и в целом все люди, которые имеют дефекты иммунной системы», — говорит Екатерина Степанова. Но сейчас в России нет всеобщей иммунизации от менингококка, что, по мнению Фаворова, необходимо.

Рост числа случаев менингококковой инфекции в ряде регионов мог быть вызван несколькими факторами, рассказала РБК врач-инфекционист и педиатр Лилит Аракелян. Часть родителей из-за пандемии COVID-19 и после пропустили или отложили прививки, в том числе против менингококка; жители страны стали чаще попадать в массовые скопления людей; стало расти количество случаев завозных штаммов после активизации поездок и стало больше антипрививочников. «Что делать? Прививка — единственный способ профилактики. В России зарегистрированы и доступны вакцины от менингококков группы A, C, W, Y, а также B», — рассказала Аракелян.

РБК отправил запрос в Минздрав.